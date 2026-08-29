باريس يخطف تعادلاً قاتلاً أمام ليل

باريس يخطف تعادلاً قاتلاً أمام ليلأنقذ القائد البرازيلي ماركينيوس فريقه باريس سان جيرمان حامل اللقب من الخسارة بتسجيله هدف التعادل القاتل أمام ليل 2-2، في افتتاح المرحلة الثانية من الدوري الفرنسي لكرة القدم

تقدم ليل عن طريق الآيسلندي هاكون هارالدسون في الدقيقة 21، ثم ضاعف تقدمه بواسطة ديلان باكوا في الدقيقة 84، لكن سان جيرمان رد متأخرا في الوقت بدل الضائع بهدفي التعادل عن طريق البرتغالي فيتينا والبرازيلي ماركينيوس في الدقيقتين 90+1، 90+5.

ورفع ليل رصيده إلى 4 نقاط، فيما أصبح رصيد سان جيرمان حامل اللقب نقطتين بعد التعادل في الأسبوع الأول 2-2 أمام رين.