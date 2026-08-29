ذهبية وبرونزيتان ترفع حصيلة مصر إلى 35 ميدالية في «تارانتو 2026»

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 29 أغسطس 2026 09:29 مساءً -

واصل منتخب مصر للجودو تألقه في دورة ألعاب البحر المتوسط «تارانتو 2026» بعدما حصد ثلاث ميداليات جديدة خلال منافسات اليوم السبت، بواقع ذهبية وبرونزيتين، لترتفع حصيلة البعثة المصرية إلى 35 ميدالية متنوعة.

ونجح عمر الرملي في إضافة الميدالية الذهبية إلى رصيد مصر بعدما تصدر منافسات وزن -100 كجم، عقب فوزه على الصربي ميلان بولاجا بالوازاري بنتيجة 10-0، في مباراة حسم خلالها اللاعب المصري تفوقه بوضوح.

وقدم الرملي أداء قويا أمام منافسه الصربي الذي سبق له التتويج ببطولة العالم وبطولة أوروبا للشباب، ليحسم المواجهة لصالحه ويتوج بالمركز الأول والميدالية الذهبية.

وفي منافسات وزن فوق 100 كجم، حصد المصري هادي حسين الميدالية البرونزية، بعدما تمكن من الفوز على الكرواتي ميكيتا سفيريد عن طريق الإيبون في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث.

وأكملت صفا سليمان إنجازات الجودو المصري بإحراز الميدالية البرونزية في منافسات وزن +78 كجم، عقب تفوقها على التونسية سوار الذوادي بنتيجة 12-0، لتحجز المركز الثالث على منصة التتويج.

وبهذه النتائج، رفعت بعثة مصر رصيدها في دورة ألعاب البحر المتوسط «تارانتو 2026» إلى 35 ميدالية، بواقع 11 ميدالية ذهبية و11 فضية و13 برونزية.

وتقام منافسات النسخة العشرين من دورة ألعاب البحر المتوسط بمدينة تارانتو الإيطالية، وتستمر حتى 3 سبتمبر المقبل، بمشاركة 3803 رياضيين يمثلون 26 دولة.

وتشارك البعثة المصرية في منافسات 23 لعبة رياضية، تشمل القوس والسهم وألعاب القوى والريشة الطائرة وكرة السلة 3×3 والملاكمة والكانوي والكياك والفروسية والسلاح والألعاب المائية والسباحة القصيرة والجمباز وكرة اليد والجودو والكاراتيه والبادل والتجديف والشراع والرماية وتنس الطاولة والكرة الطائرة ورفع الأثقال والمصارعة وسباحة الزعانف والانزلاق للهواة.

وتحتل مصر المركز السادس بين أكثر الدول حصدا للميداليات في تاريخ دورات ألعاب البحر المتوسط، بإجمالي 620 ميدالية متنوعة، بينها 156 ميدالية ذهبية و209 ميداليات فضية و255 ميدالية برونزية.