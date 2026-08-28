الأهلي يواصل انطلاقته القوية ويهزم زد بثنائية بن شرقي وطاهر في الدوري

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 28 أغسطس 2026 11:25 مساءً -

حقق الأهلي فوزه الثاني على التوالي في بطولة الدوري المصري الممتاز بعدما تغلب على زد بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية من المسابقة.

ورفع الأهلي رصيده إلى 6 نقاط ليحتل المركز الثاني في جدول الدوري خلف بيراميدز المتصدر، بينما توقف رصيد زد عند نقطة واحدة في المركز السادس عشر.

بدأ الأهلي المباراة بضغط هجومي واضح وكاد أشرف بن شرقي أن يفتتح التسجيل مبكرًا في الدقيقة الخامسة بعدما أطلق تسديدة قوية تصدى لها علي لطفي ببراعة، قبل أن يسدد رأسية في الدقيقة السادسة مرت فوق العارضة.

واصل الأهلي سيطرته على مجريات اللعب حتى نجح بن شرقي في منح فريقه الأفضلية بالدقيقة 21، بعدما استغل المساحة داخل منطقة الجزاء وسدد كرة أرضية مرت إلى يسار حارس زد معلنًا عن الهدف الأول.

وحاول زد الرد، وكاد محمود أوكا أن يدرك التعادل في الدقيقة 30 من ضربة رأسية لكنها لم تكن كافية لاختراق مرمى مصطفى شوبير.

وفي الدقيقة 43 طالب لاعبو زد باحتساب ركلة جزاء بداعي لمس الكرة يد أشرف بن شرقي، إلا أن غرفة تقنية الفيديو راجعت اللعبة وأقرت باستمرار اللعب.

وكاد زد أن يسجل في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، بعدما سدد أحمد عادل ميسي كرة قوية في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع ارتدت من العارضة، قبل أن تصل إلى عبد الرحمن البانوبي الذي سددها أعلى المرمى، لينتهي الشوط بتقدم الأهلي بهدف نظيف.

وجاء الشوط الثاني أكثر هدوءًا من سابقه، مع محاولات من زد للعودة إلى المباراة، إلا أن الفريق لم يشكل خطورة حقيقية على مرمى مصطفى شوبير.

وفي الدقيقة 61 سجل طاهر محمد الهدف الثاني للأهلي، قبل أن يرفع الحكم المساعد راية التسلل، لكن تقنية الفيديو تدخلت وأكدت صحة الهدف بعد التأكد من وجود تغطية من أحد لاعبي زد، ليحتسب الهدف ويعزز الأهلي تقدمه.

وأجرى الأهلي أول تغييراته بنزول سفيان بنجديدة وأحمد رضا بدلًا من طاهر محمد وعلي محمود في الدقيقة 67، بينما دفع زد بمحمد إبراهيم بدلًا من عبد الرحمن البانوبي.

وفي الدقيقة 77 أجرى الأهلي تغييرًا جديدًا بمشاركة عمر الساعي بدلًا من أحمد سيد زيزو.

وقبل نهاية المباراة بأربع دقائق، دفع الأهلي بأقطاي عبد الله وحسين الشحات بدلًا من أشرف بن شرقي ومنصف بقرار، بينما أهدر عمر الساعي فرصة خطيرة في الدقيقة 88 كانت كفيلة بزيادة الفارق.

وحافظ الأهلي على تقدمه حتى صافرة النهاية، ليحسم المباراة بهدفين دون رد ويواصل بدايته المثالية في الدوري بتحقيق انتصارين متتاليين.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: مصطفى شوبير في حراسة المرمى، محمد هاني وهادي رياض وعمرو الجزار وأحمد نبيل كوكا في الدفاع، مروان عطية وعلي محمود وأحمد سيد زيزو في الوسط، ومنصف بقرار وأشرف بن شرقي وطاهر في الهجوم.

وضمت قائمة البدلاء محمد الشناوي وياسين مرعي وياسر إبراهيم وسفيان بن جديدة وأحمد رضا وعمر الساعي وحسين الشحات وكريم فؤاد وأقطاي عبد الله.

وجاء تشكيل زد كالتالي: علي لطفي في حراسة المرمى، محمد ربيعة ومحمد حسين وعبد الله بكري وطارق علاء في الدفاع، أحمد الصغيري ومحمد عز ومحمود أوكا في الوسط، وأحمد عادل وعبد الرحمن البانوبي ومصطفى سعد في الهجوم.

وتعد مباراة الأهلي وزد هي المواجهة السابعة بين الفريقين في تاريخ المسابقة، حيث سبق للأهلي مواجهة الفريق عندما كان يحمل اسم "إف سي مصر FC Masr" بعد صعوده إلى الدوري الممتاز للمرة الأولى في موسم 2019-2020، قبل هبوطه إلى الدرجة الثانية ثم عودته إلى الدوري الممتاز في موسم 2023-2024.

وأقيمت أول مباراة بين الفريقين في 5 يناير 2020 وانتهت بفوز الأهلي 3-1، وسجل جونيور أجايي هدفًا ومروان محسن هدفين، بينما انتهت آخر مواجهة بينهما يوم 28 فبراير 2026 بالتعادل 1-1، وسجل محمود حسن "تريزيجيه" هدف الأهلي.

وحقق الأهلي الفوز في 5 مباريات من مواجهاته السابقة أمام زد، مقابل تعادل الفريقين في مباراة واحدة، وسجل لاعبو الأهلي 11 هدفًا مقابل 3 أهداف استقبلتها شباكه.

ويتصدر محمود كهربا ومروان محسن قائمة هدافي الأهلي في مواجهات الفريقين برصيد هدفين لكل لاعب.