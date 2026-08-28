بن شرقي يمنح الأهلي التقدم أمام زد في الشوط الأول بالدوري المصري

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 28 أغسطس 2026 10:33 مساءً - حسم الأهلي الشوط الأول أمام زد متقدمًا بهدف دون رد في المباراة المقامة مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

بدأ الأهلي المباراة بضغط هجومي واضح بحثًا عن تسجيل هدف مبكر، وكاد أشرف بن شرقي أن يفتتح التسجيل في الدقيقة الخامسة بعدما أطلق تسديدة قوية تصدى لها علي لطفي حارس مرمى زد ببراعة.

وعاد بن شرقي لتهديد مرمى زد في الدقيقة السادسة بضربة رأس مرت أعلى العارضة، وسط أفضلية واضحة من الأهلي الذي فرض سيطرته على مجريات اللعب خلال الربع ساعة الأولى دون أن ينجح في هز الشباك.

وواصل الأهلي محاولاته الهجومية حتى جاءت الدقيقة 21 التي شهدت تسجيل هدف التقدم عن طريق أشرف بن شرقي، بعدما استلم الكرة وسددها أرضية قوية مرت على يسار علي لطفي لتسكن شباك زد.

وحاول زد الرد سريعًا، وكاد محمود أوكا أن يدرك التعادل في الدقيقة 30 بعدما ارتقى لكرة عرضية وسددها برأسه باتجاه مرمى الأهلي، إلا أن مصطفى شوبير تألق وتصدى للكرة وأنقذ فريقه من هدف محقق.

وفي الدقيقة 43 طالب لاعبو زد باحتساب ركلة جزاء بداعي لمس الكرة يد أشرف بن شرقي داخل منطقة الجزاء، لكن بعد مراجعة اللعبة من جانب غرفة تقنية الفيديو تقرر استمرار اللعب وعدم احتساب ركلة جزاء.

وكاد زد أن ينهي الشوط الأول بالتعادل بعدما شن هجمة خطيرة في الوقت بدل الضائع، حيث سدد أحمد عادل ميسي كرة قوية اصطدمت بالعارضة في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع، قبل أن تصل الكرة إلى عبد الرحمن البانوبي الذي سددها أعلى المرمى.

واستمر تفوق الأهلي بهدف نظيف حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول.

وبدأ الأهلي المباراة بتشكيل يضم مصطفى شوبير في حراسة المرمى، وأمامه محمد هاني وهادي رياض وعمرو الجزار وأحمد نبيل كوكا، وفي الوسط مروان عطية وعلي محمود وأحمد سيد زيزو، بينما يقود الهجوم منصف بقرار وأشرف بن شرقي وطاهر محمد طاهر.

ويجلس على مقاعد بدلاء الأهلي محمد الشناوي وياسين مرعي وياسر إبراهيم وسفيان بن جديدة وأحمد رضا وعمر الساعي وحسين الشحات وكريم فؤاد وأقطاي عبد الله.

في المقابل بدأ زد المباراة بتشكيل يضم علي لطفي في حراسة المرمى، وأمامه محمد ربيعة ومحمد حسين وعبد الله بكري وطارق علاء، وفي الوسط أحمد الصغيري ومحمد عز ومحمود أوكا، بينما يقود الهجوم أحمد عادل وعبد الرحمن البانوبي ومصطفى سعد.

وتعد مواجهة اليوم هي السابعة بين الأهلي وزد في تاريخ المسابقة، حيث سبق للأهلي مواجهة الفريق عندما كان يحمل اسم إف سي مصر عقب صعوده إلى الدوري الممتاز لأول مرة في موسم 2019-2020، قبل هبوطه ثم عودته إلى المسابقة في موسم 2023-2024.

وكانت أول مواجهة بين الفريقين قد أقيمت في 5 يناير 2020 وانتهت بفوز الأهلي 3-1، بينما انتهت آخر مباراة بينهما يوم 28 فبراير 2026 بالتعادل 1-1، وسجل محمود حسن تريزيجيه هدف الأهلي خلالها.

وحقق الأهلي الفوز في خمس مواجهات سابقة أمام زد مقابل تعادل واحد، وسجل لاعبو القلعة الحمراء 11 هدفًا، بينما استقبلت شباك الفريق 3 أهداف فقط.

ويتصدر محمود كهربا ومروان محسن قائمة هدافي الأهلي في مواجهات الفريقين برصيد هدفين لكل لاعب.