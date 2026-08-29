حج الجمعيات 2027.. غلق باب التقديم الإثنين وبدء الاستعداد للقرعة الإلكترونية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 29 أغسطس 2026 11:13 مساءً -

تغلق وزارة التضامن الاجتماعي، بعد غد الإثنين، باب تلقي طلبات الراغبين في أداء فريضة الحج ضمن موسم حج الجمعيات الأهلية لعام 1448هـ - 2027م، وذلك من خلال الجمعيات والمؤسسات الأهلية المستوفية للشروط، مع إتاحة التقديم إلكترونيًا عبر البوابة المصرية الموحدة للحج.

وتواصل الجمعيات الأهلية استقبال طلبات المتقدمين ومراجعة بياناتهم والتأكد من استيفاء الشروط المطلوبة، على أن تتحمل الجمعية أو المؤسسة مسؤولية صحة البيانات المقدمة من المواطنين، وفي حال ثبوت عدم صحتها أو عدم قدرة المتقدم على أداء المناسك لأسباب صحية توقع الجزاءات المقررة عليها وقد تحرم من تقديم طلبات الحج في الموسم التالي.

ويشترط للتقدم لحج الجمعيات أن يكون المواطن مصري الجنسية وكامل الأهلية لأداء المناسك، وألا يقل عمره عن 21 عامًا في 28 يناير 2027 الموافق 20 شعبان 1448هـ، بينما يستثنى مرافق أحد الوالدين من شرط السن على ألا يقل عمره عن 18 عامًا.

ولا يشترط وجود محرم شرعي للسيدات اللاتي تقل أعمارهن عن 45 عامًا، فيما يشترط أن يكون المتقدم عضوًا بالجمعية العمومية للجمعية الأهلية ومسددًا للاشتراك السنوي سواء كان عضوًا عاملًا أو منتسبًا، وبالنسبة للمؤسسات يشترط أن يكون من أعضاء مجلس الأمناء أو المؤسسين.

ومن أبرز شروط التقديم ألا يكون المتقدم قد أدى فريضة الحج من قبل طوال حياته، على أن يتم التحقق من ذلك بالنسبة للفائزين في القرعة بعد إعلان النتائج من خلال تقديم شهادة تحركات.

كما يشترط وجود مرافق للمتقدمين الذين تزيد أعمارهم على 75 عامًا، مع احتساب السن في التاريخ المحدد، إضافة إلى اشتراط وجود مرافق من الجنس نفسه للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية والبصرية الذين تستدعي حالتهم وجود مرافق وفقًا للتقرير الطبي الصادر من المستشفيات المعتمدة.

وتشترط الوزارة أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية لمدة لا تقل عن 6 أشهر من تاريخ التسجيل، كما لا يسمح للمواطن بالتقدم للحج من خلال أكثر من جهة سواء حج الجمعيات أو السياحة أو قرعة وزارة الداخلية، ويُعتد بالطلب الأول المسجل على البوابة الموحدة للحج.

وتتضمن الإجراءات الصحية استبعاد عدد من الحالات المرضية الأكثر عرضة لمخاطر العدوى أو المضاعفات خلال أداء المناسك، ومن بينها مرضى الفشل الكلوي الذين يحتاجون إلى الغسيل الكلوي، ومرضى تليف الرئة، والسمنة المفرطة المرضية، والحالات المتقدمة من أمراض القلب والأوعية الدموية والتليف الكبدي، إلى جانب مرضى السرطان النشط الذين يخضعون للعلاج الكيميائي أو الإشعاعي أو البيولوجي.

كما تشمل الحالات غير المسموح لها بالتقدم السيدات الحوامل خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة والحالات عالية الخطورة طوال فترة الحمل، وبعض الأمراض النفسية والعقلية التي تعيق الإدراك، والزهايمر والشيخوخة المصحوبة بالخرف، فضلًا عن الأمراض المعدية النشطة التي تمثل خطرًا على الصحة العامة في التجمعات البشرية، ومنها السل الرئوي المفتوح والحميات النزفية.

ويحق للمؤسسة القومية لتيسير الحج طلب إعادة الفحص الطبي للحجاج الفائزين بالقرعة للتأكد من قدرتهم الصحية على أداء المناسك، كما يجوز استبعاد الحالات التي يثبت عدم قدرتها على أداء الحج وفقًا للضوابط الطبية المعتمدة.

ومن المقرر توزيع حصة الجمعيات بكل محافظة وفقًا لنسبة عدد الطلبات المقدمة من إجمالي الطلبات، مع تخصيص مشرف لكل 46 حاجًا، بينما تجرى القرعة الإلكترونية العلنية مركزيًا خلال النصف الأول من سبتمبر 2026 على بوابة الحج المصرية الموحدة، برعاية وحضور وزيرة التضامن الاجتماعي وبمشاركة ممثلين عن المحافظات.

وتعلن نتائج القرعة النهائية على الموقع الإلكتروني للوزارة والمؤسسة، إلى جانب نشرها بالمديريات والإدارات الاجتماعية، على أن تشمل النتائج أسماء الحجاج الأساسيين والقائمة الاحتياطية بنسبة 30%.

وكان أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج، قد أوضح أن نموذج طلب الحج يتم توزيعه من خلال الإدارات الاجتماعية على الجمعيات والمؤسسات الأهلية المستوفية للشروط، ويجوز تسجيل بحد أقصى ثلاثة أعضاء في الاستمارة الواحدة من الأقارب.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار تنظيم موسم حج الجمعيات الأهلية وضمان اختيار الحجاج وفق قواعد موحدة، مع تشديد إجراءات مراجعة البيانات والفحوص الطبية قبل إعلان القوائم النهائية.