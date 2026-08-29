أخبار اليمن : ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 73449

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 73449
ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 73449 شهيدا و174472 مصابا.
وقالت وزارة الصحة في غزة، اليوم، إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ 48 الماضية 10 شهداء بالإضافة إلى 18 إصابة.
وبينت أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 1313 والمصابين إلى 4361، إضافة إلى انتشال 815 جثمانا.
وأشارت إلى أن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم وانتشالهم.
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