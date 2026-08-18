أخبار اليمن : اليمن يؤكد الوقوف إلى جانب العراق

اليمن يؤكد الوقوف إلى جانب العراقأكدت وزارة الخارجية والمغتربين، أن النظام السعودي يسعى لإثارة الفتنة بين أبناء الشعب العراقي مستفيدًا من الغطاء الأمريكي ومستغلًا علاقته ببعض الأطراف.

ووجهت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها، النصح للحكومة العراقية بالاستماع لمطالب الشعب المحقة وعدم الانجرار خلف المخطط الأمريكي، السعودي.

ولفت البيان إلى أن النظام السعودي يعمل على تحويل اختلاف وجهات النظر داخل المكونات العراقية إلى مواجهات دامية والخاسر الوحيد فيها هو الشعب العراقي.

وأشار إلى أن الذاكرة العراقية ما تزال مليئة بمشاهد العمليات الانتحارية التي أدت إلى استشهاد الآلاف من أبناء الشعب العراقي وبرعاية أمريكية وتمويل سعودي.

وجدّدت وزارة الخارجية التأكيد على وقوف اليمن إلى جانب الشعب العراقي ومقاومته الإسلامية التي حرّرت العراق من الجماعات التكفيرية التابعة للمخابرات الأمريكية.