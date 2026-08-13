أخبار اليمن : ماذا يحدث لجسمك عند الاستحمام بالماء البارد يومياً؟

ماذا يحدث لجسمك عند الاستحمام بالماء البارد يومياً؟قد يكون الاستحمام بالماء البارد بمثابة تنبيه مفاجئ. ولكن ماذا لو كان لهذا الانتعاش البارد فوائد؟ وفقاً للخبراء والمتخصصين، قد يُحسّن الاستحمام بالماء البارد وظائف الدماغ والجسم والمزاج، حتى وإن لم يكن بنفس قوة الغطس المفاجئ في الماء البارد.

لماذا يُعدّ الاستحمام بالماء البارد مفيداً؟

لا يقتصر الاستحمام بالماء البارد على مجرد تحمّل البرد، بل قد يُحسّن الدورة الدموية والتركيز والمزاج، كما أنه طريقة أسهل لتجربة العلاج بالغمر في الماء البارد، وفقاً لما ذكره موقع «عيادة كليفلاند» المعني بالصحة.

ينصح الدكتورد كريستوفر بابيوش، طبيب الأسرة،بالتعوّد على هذه العادة تدريجياً؛ فالقفز مباشرةً في الماء المتجمد قد يكون قاسياً جداً على معظم الناس.

يقول: «من المنطقي جداً أن تتأقلم مع درجات الحرارة المنخفضة تدريجياً». جرّب خفض درجة الحرارة تدريجياً على مدى بضعة أيام. ابدأ بماء دافئ، ثم خفّضها تدريجياً حتى تقضي الدقائق الأخيرة تحت الماء البارد.

كم من الوقت يجب أن تبقى في الماء البارد؟

يقترح الدكتور بابيوش اتباع نفس الإرشادات العامة للاستحمام بالماء البارد: ابدأ بخمس دقائق وزد المدة تدريجياً حتى تصل إلى عشر دقائق كحد أقصى. ورغم أنه لا يوجد وقت مثالي للاستحمام، فإن الاستحمام بالماء البارد صباحاً قد يكون الحل الأمثل لتنشيط جسمك.

الاستحمام بالماء البارد ليس حلاً سحرياً، ولكنه قد يدعم جسمك بطرق أكثر مما تتخيل.

إليك بعض فوائده المحتملة:

تحسين الدورة الدموية:

هل تشعر بوخزة البرد عند ملامسة الماء البارد لبشرتك؟ إنها تنشط الدورة الدموية. يستجيب جسمك بإرسال الدم إلى أعضائك الحيوية لحمايتها، مما يحفز بدوره تدفق الدم بشكل عام.

تحسين الدورة الدموية يعني وصول الدم الغني بالأكسجين إلى حيث يحتاج إليه جسمك، مما يساعدك على التعافي بشكل أسرع بعد التمارين الرياضية، وقد يدعم حالات صحية مثل السكري أو ارتفاع ضغط الدم.

تحسين مظهر البشرة:

زيادة تدفق الدم الناتج عن الاستحمام بالماء البارد يساعد على تغذية بشرتك وتخليصها من السموم. وهذا يُحسّن صحة بشرتك ونضارتها.

قد يُساعد أيضاً على تضييق المسام مؤقتاً، مما يُساعد على منع دخول الأوساخ والزيوت، وقد يُقلل من حب الشباب أو انسداد المسام. يُعدّ رشّ الماء البارد على الوجه بعد التنظيف طريقة سريعة وسهلة لتجربة ذلك.

يزيد التركيز والصفاء الذهني

لا تُنشّط الاستحمام بالماء البارد الجسم فحسب، بل تُنعش الذهن أيضاً. تُحفّز تلك الصدمة الأولية موجة من اليقظة التي قد تُساعدك على الشعور بمزيد من الصفاء الذهني والتركيز.

تشير الأبحاث إلى أن الناس يشعرون بمزيد من النشاط والانتباه واليقظة بعد الغمر الكامل في الماء البارد. بالطبع، هذا يعني الغمر الكامل، ولكن قد يكون هناك تأثير عام للبرودة.

يُساعد على التعافي بعد التمرين

قد لا يُضاهي الاستحمام بالماء البارد حمام الثلج مثلاً، ولكنه قد يُساعد في تخفيف آلام العضلات. يقول الدكتور بابيوش: «يستخدم بعض الرياضيين التعرّض للبرودة بعد الرياضة للمساعدة في التعافي. بينما يمارس آخرون السباحة في الماء البارد بانتظام للاستفادة من فوائدها، بالإضافة إلى ممارسة الرياضة».

يُعزز جهاز المناعة

قد يُساعدك الاستحمام بالماء البارد على تجنب الإصابة بنزلات البرد. يقول المؤيدون إن الاستحمام بالماء المثلج قد يُدرب جهاز المناعة عن طريق تنشيط استجابات التوتر التي تجعل الجسم أكثر مقاومة.

هل لهذه النظرية أساس من الصحة؟ ربما، وجدت دراسة أُجريت عام 2016 أن الأشخاص الذين استحموا بالماء البارد تغيبوا عن العمل أقل من أولئك الذين لم يفعلوا.

يُخفف الألم الموضعي

تماماً مثل كمادات الثلج، يُمكن أن يُساعد الاستحمام بالماء البارد على تخفيف حدة الألم. يجد بعض الأشخاص أن الماء البارد يُساعد في علاج الصداع، وآلام العضلات، وحتى لدغات الحشرات. مع أنه لا يُغني عن مسكنات الألم، إلا أنه قد يُوفر راحة مؤقتة، خاصةً بعد التمرين. لعلاج صداع التوتر، جرب الوقوف تحت دش في جو مظلم وماء بارد لتهدئة الأعصاب.

قد يزيد من معدل الأيض

يبذل جسمك جهداً أكبر للحفاظ على دفئه في الماء البارد، مما يعني زيادة مؤقتة في حرق السعرات الحرارية. قد يُساهم هذا الارتفاع الطفيف في معدل الأيض في تحقيق أهدافك الرياضية العامة، ولو بشكل بسيط.

لكن لا تتوقع خسارة كبيرة في الوزن من الاستحمام بالماء البارد وحده. يوضح الدكتور بابيوش قائلاً: «الاستحمام بالماء البارد ليس أفضل وسيلة لخسارة الوزن». اعتبره إضافة بسيطة، وليس استراتيجية.

مخاطر الاستحمام بالماء البارد

الاستحمام بالماء البارد ليس مناسباً للجميع. فبينما يُعد آمناً بشكل عام للأصحاء، إلا أن بعض الحالات الصحية قد تجعله محفوفاً بالمخاطر. ووفقاً للدكتور بابيوش، من المهم الاستماع إلى جسدك وتجنب تجاوز حدودك.

قد لا يكون الاستحمام بالماء البارد فكرة جيدة إذا كنت:

تعاني من أمراض القلب أو مشاكل في القلب. فالتعرض المفاجئ للبرد قد يرفع ضغط الدم ومعدل ضربات القلب، مما قد يؤدي إلى عدم انتظام ضربات القلب (اضطراب النظم).

تعاني من أعراض صدمة البرد. قد تشمل هذه الأعراض التوتر الشديد أو الخوف، أو ضيق التنفس، أو صعوبة التنفس، أو سرعة ضربات القلب، أو الدوار. في هذه الحالة، توقف عن الاستحمام واحرص على التدفئة.

تشعر بالإرهاق أو الدوار. بما أنك في بيئة منزلية مُتحكَّم بها، فمن السهل تعديل درجة حرارة الماء أو الخروج عند الحاجة.

