أخبار اليمن : صنعاء تدعو النظام السعودي لاتخاذ هذا القرار الشجاع

صنعاء تدعو النظام السعودي لاتخاذ هذا القرار الشجاعأكدت وزارة الخارجية والمغتربين، تشجيع النظام السعودي على اتخاذ قرار شجاع وحكيم بكف العدوان ورفع الحصار وإنهاء جميع الأنشطة غير المشروعة في اليمن.

وأشارت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها، إلى أن هذا القرار غير مُكلِف وآثاره ستكون إيجابية على البلدين.

ولفت البيان إلى أن وعي النظام السعودي بطبيعة المتغيرات سيكون عونًا له لانتهاج طريق السلام وكف عدوانه على اليمن، مبينًا أن قراءة النظام السعودي الخاطئة للمتغيرات بأنها ستخدم مشاريعه العدائية في اليمن قد ألحقت به الضرر وخسارته مستقبلًا ستكون أكبر.

وقال البيان "إن سنة الله في التغيير لا تخدم الأطراف المعتدية والإجرامية بل هي لصالح الشعوب المستضعفة"، مؤكدًا أن الشعب اليمني ما يزال يعاني نتيجة استمرار الحصار ومصادرة ثروات البلد من قِبل النظام السعودي.

واختتمت وزارة الخارجية البيان بتجديد الدعوة للنظام السعودي وبصورة عاجلة لتنفيذ الاستحقاقات المتفق عليها، وفي المقدمة الملف الإنساني، بوصفه حقًا أصيلًا غير قابل للتسويف والمماطلة.