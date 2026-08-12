أخبار اليمن : تحذير جديد من القوات المسلحة اليمنية (بـيـان)

تحذير جديد من القوات المسلحة اليمنية (بـيـان)
تمكنت القوات المسلحة اليمنية من استهداف تحشيدات العدو السعودي ومخازن أسلحته ومقار قياداته في منطقة المخا ومعسكر تداوين في محافظة مأرب.
وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان، أن القوات المسلحة استهدفت تحشيدات العدو السعودي ومخازن أسلحته ومقار قياداته في منطقة المخا ومعسكر تداوين في محافظة مأرب بعدد كبير من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.
وأشار إلى أن الإصابات كانت دقيقة بفضل الله وخلفت عشرات القتلى والجرحى بينهم سعوديون، مؤكدًا أن القوات المسلحة اليمنية ستواصل عملياتها في استهداف كافة التحشيدات السعودية التي تسعى من خلالها للتصعيد والسيطرة على بلدنا العزيز.
وجدّدت القوات المسلحة اليمنية تحذيرها لكافة المخدوعين والمغرر بهم من أبناء بلدنا إلى مغادرة مربع العمالة والخيانة قبل فوات الأوان.
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