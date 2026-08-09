أخبار اليمن : ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 73386

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 73386أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 73,386 شهيدا، و174,250 مصابا، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية شهيدين، أحدهما متأثرا بإصابته، إضافة إلى 8 مصابين.

وبينت أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي ارتفع إلى 1,258، والإصابات إلى 4.139، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 807.

وأكدت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.