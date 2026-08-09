أخبار اليمن : إنذار إلى سكان هذه المناطق: إستعدّوا

إنذار إلى سكان هذه المناطق: إستعدّواتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة ومتفرقة على عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وقال المركز في نشرته الجوية، إن من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة ترافقها حبات البرد والرياح الهابطة الشديدة على محافظات حضرموت، وشبوة، والضالع، وتعز، وإب، وذمار، وريمة، وصنعاء، والمحويت، وحجة، وعمران وصعدة وأجزاء من سهل تهامة.

ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة مصحوبة بالرعد أحياناً على مناطق من محافظات لحج، وأبين والبيضاء ومرتفعات وصحارى الجوف، ومأرب والمهرة كما قد تشمل أجزاء من السواحل الغربية والجنوبية والشرقية.

وحذر المركز المواطنين من التدفق المفاجئ للسيول في الشعاب والوديان ونصح بعدم التواجد في ممراتها أو المخاطرة بعبورها أثناء وبعد هطول الأمطار.

كما حذر من مخاطر العواصف الرعدية وتساقط حبات البرد والرياح الهابطة الشديدة ونصح بعدم التواجد في الأماكن المرتفعة وبالقرب من الأبراج والأشجار العالية وكذلك استخدام الهواتف المحمولة.

وحذر المركز أيضاً من الانهيارات الصخرية والانزلاقات الطينية لاسيما في المنحدرات والطرق الجبلية وكذلك من انهيارات المباني والحصون الطينية الشعبية بسبب استمرار هطول الأمطار.

ودعا الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات الاحترازية المناسبة للحفاظ على الأرواح والممتلكات.