أخبار اليمن : إعـلان هـام من وزارة التربية في صنعاء

إعـلان هـام من وزارة التربية في صنعاء
أعلنت وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي، اليوم، جداول اختبارات الدور الثاني "التكميلي" للثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي للعام الدراسي 1447هـ - 2025/ 2026م.
وأوضح القائم بأعمال وكيل قطاع المناهج وتخطيط التعليم بالوزارة - عضو اللجنة العليا للاختبارات حميد غثاية، أن الاختبارات التكميلية لطلاب الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي ستبدأ يوم السبت 2 ربيع الأول الموافق 15 أغسطس الجاري.
وأشار إلى أن الطلاب الذين ستنزل أسمائهم في المركز الاختباري بجامعة صنعاء سيتم توزيعهم في فترات اختبارية مختلفة سيتم الإعلان عنها، على أن يتم الحضور قبل موعد فترة اختبارهم بساعة، والتزام الطلاب بعدم إحضار هواتفهم تفاديا لمصادرتها والحرمان من المادة، حاثا أبنائه الطلاب على الجد والاجتهاد واستذكار دروسهم ومراجعتها ليتمكنوا من اجتياز الاختبارات، متمنياً لهم التوفيق والنجاح.
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