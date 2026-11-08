زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب هذه المحافظة

زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب هذه المحافظةأصيب ما لا يقل عن 22 شخصًا، اليوم الأحد، جراء زلزال ضرب محافظة شيزوكا وسط اليابان بقوة 7ر5 درجة على مقياس ريختر، ما أدى أيضًا إلى تضرر عدد من المتاجر.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية ، عن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية ، قولها إن قوة الزلزال بلغت 7ر5 درجة ووقع على عمق حوالي 40 كيلومترًا تحت سطح الأرض في محافظة شيزوكا، فيما تم الإبلاغ عن هزات ارتدادية أقل شدة.

وتأثرت منطقة واسعة بالقرب من محافظة آيتشي، بما في ذلك مدينة هاماماتسو، والعاصمتين القديمتين كيوتو ونارا، والمحافظات المجاورة ياماناشي بالإضافة إلى محافظة جيفو.

