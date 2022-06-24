الرئيس التونسى يبحث هاتفيا مع نظيره الألمانى سبل التعاون المشترك

جدة - نرمين السيد - تلقى رئيس الجمهورية التونسى قيس سعيد، اليوم الجمعة، مكالمة هاتفية من رئيس جمهورية ألمانيا الفيدرالية فرانك والتر شتاينماير، حيث تم التطرق إلى العديد من الموضوعات، من بينها الأوضاع العالمية الراهنة إثر جائحة الكوفيد وأثر الحرب الروسية الأكرانية على إنتاج الحبوب وتوزيعها، وسبل دعم علاقات الشراكة بين البلدين.





وذكر بيان أصدرته الرئاسة التونسية أنه من بين الموضوعات التى تم تناولها الاتصال الهاتفى، العلاقات المتميزة التى تربط بين تونس وألمانيا منذ بداية السنوات الستين من القرن الماضى إلى اليوم، وفتح آفاق جديدة لمزيد من تطوير التعاون الذى أثمر العديد من المشروعات ومازال يمكن أن يثمر أكثر فى المستقبل.

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