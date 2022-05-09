وزير الداخلية التونسى: مستمرون فى القيام بواجبنا الوطنى فى مكافحة الإرهاب

جدة - نرمين السيد - ودعا الوزير التونسى - فى تصريح له خلال تفقده الوحدات الأمنية المتمركزة فى شارع الحبيب بورقيبه بالعاصمة تونس - إلى عدم الانسياق وراء الشائعات التى يتم ترويجها على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى وجود حالة من الثقة والتعاون والتقارب بين القيادات الأمنية وجميع رجال الأمن الذين يبذلون مجهودات كبيرة فى حفظ أمن وسلام تونس.
وأشار شرف الدين إلى استتباب الوضع الأمنى من خلال مجهودات المؤسسة الأمنية التى تحظى بثقة ودعم الرئيس التونسى قيس سعيد.
واطلع وزير الداخلية التونسى - خلال الجولة - على مدى جاهزية المؤسسة الأمنية، حيث شاهد رجال الأمن أثناء قيامهم بمهامهم الأمنية من حفظ النظام وضبط الحالة المرورية ونشاط الحماية المدنية، مثمنا ما يبذلونه من تفان فى أداء الواجب الوطني.
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