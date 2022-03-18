مع اقتراب عيد الأم، يبدأ كل أفراد العائلة في البحث عن الهدية المثالية للوالدة، ومع أن الزهور والشوكولاتة هي الهدايا المعتادة في هذا اليوم، لكن نقترح عليكِ إهداء والدتك هدية مختلفة تشعرها بالقوة....

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