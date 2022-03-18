أطلقت الماركة البريطانيّة لاوفل لندن منتجاتها في المنطقة بشكل رسميّ، مع توفير إمكانيّة الشحن السّريع لكلّ من دولة الإمارات العربيّة المتّحدة والمملكة العربيّة السعوديّة والكويت وقطر. وتشمل المجموعة الحاليّة لماركة لاوفل لندن تشكيلة من الحقائب الأنيقة والبسيطة التي تتميّز بكونها "جميلة وعمليّة" بكلّ ما للكلمة من معنى، فهي تمزج بين المظهر الخارجي الأنيق والمظهر الداخلي المُصمّم بعناية فائقة، ممّا يجعل...
روتينك الخاص للعناية بالبشرة من 9 صباحاً إلى 9 مساء مع هيربل إسنشيالز
هيربل إسنشيالز هو المفضل لدى كثيرين في المنطقة فهو العلامة التجارية لمنتجات العناية بالبشرة الحائزة على جوائز التي تعطيك بشرة مرطبة ومشرقة. منتجات هيربل إسنشيالز المصنوعة في فرنسا، التي يسهل للجميع الوصول إليها وتُعرض بأسعار معقولة بدون التنازل عن الجودة، معك في كل خطوة من الطريق للوصول لبشرة صحية وأكثر إشراقاً....
أفكار هدايا للأمهات المحبّات للماكياج في عيد الأم
مع اقتراب عيد الأم، يبدأ كل أفراد العائلة في البحث عن الهدية المثالية للوالدة، ومع أن الزهور والشوكولاتة هي الهدايا المعتادة في هذا اليوم، لكن نقترح عليكِ إهداء والدتك هدية مختلفة تشعرها بالقوة....
عائلة ’بيو- أويل‘ تقدم الأفضل لكل أم غالية في عيدها
صُممت منتجات "بيو- أويل" من قِبل أمهر الخبراء خصيصاً لتناسب جميع السيدات بمختلف احتياجاتهن، بالإضافة إلى كونها من أساسيات متطلبات الجمال، وعامل مشترك لدى العديد من الإناث من جميع أنحاء العالم....
تحتفل ALDO بشهر السلام والشكر مع حملة رمضان 2022
تطلق ALDO، الرائدة العالمية في عالم الأحذية والإكسسوارات، حملة مجموعة رمضان الجديدة لعام 2022 التي تقوم بها Model Roz (@model_roz)، عارضة الأزياء العالمية ونجمة مواقع التواصل الاجتماعي التي ولدت في المملكة العربية السعودية....