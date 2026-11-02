لاتسيو يواصل الانتصارات

لاتسيو يواصل الانتصاراتواصل فريق لاتسيو بدايته المثالية وغير المسبوقة في الدوري الإيطالي لكرة القدم وانفرد بالصدارة بفوزه الصعب على ضيفه كالياري 2-1، الأحد على الملعب الأولمبي في روما في المرحلة العاشرة.

وتخلف لاتسيو بهدف سجله الأنجولي مبالا نزولا مهاجم كالياري في الدقيقة 21، لكن نجح في العودة إلى المباراة سريعا بإدراكه التعادل عبر الدنماركي غوستاف إيساكسن في الدقيقة 36، قبل أن يسجل أندريا بينامونتي هدف الفوز قبل النهاية بسبع دقائق 83.

وبفوزه التاسع، رفع لاتسيو الذي تفادى الهزيمة حتى الآن ولم يتعادل إلا في مباراة وحيدة، رصيده إلى 28 نقطة في صدارة الترتيب العام، مستغلا خسارة إنتر ميلان شريكه السابق في الصدارة، أمام ميلان 1- 3 في نفس الجولة.

ويعد وصول لاتسيو إلى 28 نقطة، هو أفضل رصيد في تاريخ النادي عند هذه المرحلة العاشرة من الموسم، علما بأن لقبه الثاني والأخير في بطولة الدوري الإيطالي يعود إلى عام 2000، وبأن لقبه الأول كان عام 1974.

في المقابل، مني كالياري بهزيمته الخامسة في المسابقة مقابل أربعة انتصارات وتعادل وحيد، ليتوقف رصيده عند 13 نقطة في المركز الثاني عشر.

وفي بقية مباريات الجولة، فاز كومو على ضيفه فينيزيا 1-صفر، وفروزينوني على ضيفه تورينو 2- صفر، وجنوى على مضيفه ليتشي 2- 1.