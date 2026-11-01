برشلونة يستعيد الصدارة بسداسية ألافيس

برشلونة يستعيد الصدارة بسداسية ألافيساستعادة برشلونة صدارة الدوري الإسباني بأفضل طريقة ممكنة، بعدما اكتسح ضيفه ديبورتيفو ألافيس بنتيجة 6-1، مساء السبت، على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة الـ11، ليقدم رداً قوياً بعد خسارتيه المتتاليتين أمام باريس سان جيرمان وريال مدريد.

وتناوب على تسجيل أهداف فريق المدرب الألماني هانزي فليك كل من البرازيلي رافينيا في الدقيقتين 8 و41 وفيرمين لوبيز في الدقيقة 23 ولامين يامال في الدقيقتين 45+1 و64، والإنجليزي أنتوني غوردون في الدقيقة 81، فيما سجّل ماريانو دياز مهاجم ريال مدريد السابق دياس هدف ألافيس الوحيد.

وعزّز برشلونة صدارته برصيد 30 نقطة بفارق نقطتين عن أتلتيكو الذي يلتقيه الأسبوع المقبل بعد أيام من مواجهة أستون فيلا الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا، و6 عن ريال مدريد الثالث الذي يواجه راسينغ سانتاندر الأحد.

وكان أتلتيكو مدريد قد حقق فوزه السابع تواليا في المسابقة، بتغلبه على مضيفه ليفانتي بهدفين دون رد، سجلهما أليخاندرو غريمالدو والأرجنتيني جوليانو سيميوني، ليرفع رصيده إلى 28 نقطة ويصعد إلى المركز الثاني.

وفي بقية مباريات الجولة، فاز ريال بيتيس على ضيفه ملقة بهدفين مقابل هدف، ورايو فايكانو على سلتا فيغو بثلاثة أهداف دون رد، فيما تغلب إسبانيول على فياريال بهدف دون رد في افتتاح المنافسات.