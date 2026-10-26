مبابي يقود ريال مدريد لحسم الكلاسيكو
سجل النجم الفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد هدفين ليلحق بمضيفه برشلونة خسارته الأولى في الدوري الإسباني هذا الموسم بعدما كسبه فريقه 2-1 ضمن "الكلاسيكو" في الجولة العاشرة من "الليغا" يوم الأحد.
وتقدم مبابي بهدف لريال مدريد في الدقيقة 41، لكن البرازيلي رافينيا نجح في إدراك التعادل لبرشلونة في الدقيقة 61، قبل أن يعود مبابي مجددا في الدقائق الأخيرة ويقتنص هدف الفوز في الدقيقة 87.
ورفع ريال مدريد رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثالث، بينما بقي برشلونة، الذي تلقى خسارته الثانية على التوالي في كل البطولات، متصدراً برصيد 27 نقطة.
وأقيمت ثلاث مباريات أخرى ضمن الجولة، أسفرت عن فوز أتلتيك بلباو على ضيفه خيتافي 4 - صفر، وريال سوسيداد على ضيفه ليفانتي 2 - 1، وتعادل سلتا فيغو مع ريال بيتيس بدون أهداف.
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