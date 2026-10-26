تعادل موناكو وليل فتصدر رين مؤقتاً

تعادل موناكو وليل فتصدر رين مؤقتاًتصدر رين ترتيب الدوري الفرنسي لكرة القدم مؤقتاً بعد فوزه على ضيفه ستراسبورغ 3 - 0، مستغلاً تعادل موناكو وليل 1-1، الأحد، في المرحلة الثامنة.

ورفع رين رصيده إلى 16 نقطة في المركز الأول، بفارق نقطة عن ليل وموناكو، لكن صدارته تبقى مهددة من باريس سان جرمان حامل اللقب وليون اللذين سيتواجهان اليوم الإثنين في ختام الجولة.

وأحرز أهداف رين كل من السنغالي بولاي ديا في الدقيقة 34، والبولندي سيباستيان شيمانسكي في الدقيقتين 41 و61.

وفرّط كل من موناكو وليل في الصدارة، بعدما تقدّم الأخير بهدف إيثان مبابي في الدقيقة 24، لكنه أكمل اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد تانغي نيازرو ببطاقة حمراء مباشرة عند الدقيقة 66.. وتمكّن موناكو من العودة مستغلا التفوّق العددي، بفضل هدف البديل إيدان ديوب في الدقيقة 74.

وبقي الفريقان على مسافة واحدة (15 نقطة) مع تفوّق ليل بفارق الأهداف.

وفي باقي المباريات فاز مرسيليا على ضيفه لوهافر 4 - 3.. وسيطر التعادل السلبي على مباراتي أنجيه ولوريان وتولوز وتروا، فيما تعادل أوكسير مع لومان 1-1.