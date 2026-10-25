الأحمر الصغير يكتسح سانت لوسيا

الأحمر الصغير يكتسح سانت لوسياحقق منتخبنا الوطني تحت 15 عاماً فوزاً عريضاً على سانت لوسيا بنتيجة 4ـ1، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الرابعة عشرة N في مهرجان كأس العالم للمواهب.

سجل رباعية صغار اليمن وجدي العبد "هدفين"، ومحمد وديع "هدفين".

وبهذا الفوز، رفع منتخبنا رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة من ثلاثة انتصارات على أروبا 6-2، وفلسطين 3-1، وسانت لوسيا 4-1.

وتستكمل يوم غد الأثنين المرحلة الأولى (المجموعات)، حيث يخوض منتخبنا مباراتين، الأولى في الفترة الصباحية أمام اليونان في صراع على صدارة المجموعة، والثانية في الفترة المسائية أمام المنتخب الكرواتي.