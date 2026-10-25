الأحمر الصغير يكتسح سانت لوسيا
حقق منتخبنا الوطني تحت 15 عاماً فوزاً عريضاً على سانت لوسيا بنتيجة 4ـ1، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الرابعة عشرة N في مهرجان كأس العالم للمواهب.
سجل رباعية صغار اليمن وجدي العبد "هدفين"، ومحمد وديع "هدفين".
وبهذا الفوز، رفع منتخبنا رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة من ثلاثة انتصارات على أروبا 6-2، وفلسطين 3-1، وسانت لوسيا 4-1.
وتستكمل يوم غد الأثنين المرحلة الأولى (المجموعات)، حيث يخوض منتخبنا مباراتين، الأولى في الفترة الصباحية أمام اليونان في صراع على صدارة المجموعة، والثانية في الفترة المسائية أمام المنتخب الكرواتي.
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