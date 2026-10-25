ألفاريز يقود أتلتيكو لفوز سادس توالياً

ألفاريز يقود أتلتيكو لفوز سادس توالياًقاد الأرجنتيني خوليان ألفاريز فريقه أتلتيكو مدريد إلى فوزه السادس تواليا، بتسجيله هدف الانتصار على ضيفه ديبورتيفو لاكورونيا 1-0، فيما واصل المغربي ياسر الزابيري تألقه التهديفي وقاد راسينغ سانتاندر للفوز على إسبانيول 2-1، اليوم، ضمن المرحلة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل ألفاريز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 48، ليرفع أتلتيكو رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين خلف برشلونة المتصدر.

من جانبه، أحرز الزابيري هدف الفوز لسانتاندر في الدقيقة 84، بعدما أدرك جانويال ميريك بيلوسيان التعادل في الدقيقة 69، عقب تقدم إسبانيول بهدف إيدو إكسبوسيتو في الدقيقة 62.

ورفع الزابيري رصيده إلى ثمانية أهداف هذا الموسم، ليتساوى مع لامين جمال نجم برشلونة في المركز الثالث على لائحة الهدافين، خلف رافينيا المتصدر بـ12 هدفا وكيليان مبابي صاحب تسعة أهداف.

ورفع سانتاندر رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني عشر، مقابل ثماني نقاط لإسبانيول في المركز الثامن عشر.

وفي مباريات أخرى، فاز إلتشي على مضيفه رايو فايكانو 3-0، فيما تغلب فياريال على فالنسيا 2-1 بهدف في الوقت بدل الضائع، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثامن، بينما بقي فالنسيا في المركز التاسع عشر برصيد ست نقاط.