منتخب اليمن يتلقى خسارة ثقيلة

منتخب اليمن يتلقى خسارة ثقيلةتلقى منتخبنا الوطني للناشئين خسارة ثقيلة أمام نظيره المصري بنتيجة 1-5، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس الخليج تحت 17 عاماً لكرة القدم.

افتتح عمر عبدالسلام التسجيل للفراعنة في الدقيقة 22 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف آدم محمد القزاز الهدف الثاني عند الدقيقة 43، وفي الشوط الثاني عزز المنتخب المصري النتيجة بهدفي خالد مختار في الدقيقة 72 وعمرو عبدالرحيم في الدقيقة 78، ليقلص منتخبنا الفارق عن طريق محمد شفيع في الدقيقة 81، قبل أن يسجل خالد محمود الهدف الخامس لمصر في الدقيقة 90+4.

وبهذه النتيجة، واصل منتخب مصر صدارة المجموعة بتسع نقاط، فيما توقف رصيد منتخبنا عند أربع نقاط بانتظار جولة الحسم على بطاقة التأهل الثانية، حيث يحتاج ناشئو اليمن للفوز على نظيره الكويتي في الجولة الرابعة والأخيرة يوم الخميس الموافق 29 أكتوبر الجاري.