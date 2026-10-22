مفاجآت مدوية في ثالث ليالي الأبطال

مفاجآت مدوية في ثالث ليالي الأبطالصعد أستون فيلا ليشارك أربعة أندية صدارة الترتيب والفارق بينهما الأهداف مع نهاية الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء، عقب تغلبه على فايكنغ النرويجي 3-1، ليحقق العلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، في حين سجل ريال مدريد فوزه الثالث على التوالي باكتساحه لايبزيغ الألماني 4-1، وانتهت قمة اليوم الثاني بين بايرن ميونيخ والأرسنال بالتعادل بهدفين لمثلهما.

بدأ البايرن وضيفه الأرسنال قمة أليانزا أرينا بحذر كبير وأهدر غنابري أول فرصة للبافاري بعد 20 دقيقة، وفي الدقيقة 25 نجح إيبريش إيزي الذي دخل بديلاً لساكا المصاب بتسجيل هدف السبق للزوار، وأدرك ألفونسو ديفيز التعادل للألمان عند الدقيقة 35، وانتهى الشوط الأول على وقع التعادل، وفي الشوط الثاني تواصل الأداء المتوازن بين الفريقين قبل أن يقلب هاري كين النتيجة تماماً بالهدف الثاني للبايرن من ركلة جزاء في الدقيقة 61، وحاول بعدها مع رفاقه حسم النتيجة إلا ان ديكلان رايس أدرك التعادل في الدقيقة 82 وبه انتهت الموقعة بإخفاق الضيف بالوصول إلى العلامة التاسعة مكتفياً بـ7 نقاط مقابل 5 نقاط للبايرن.

وأنهى أستون فيلا النصف الأول متقدماً على ضيفه فايكنغ بهدفي روس باركلي في الدقيقة 23 وإيمليانو بونديا في الدقيقة 37 من جزاء، ونجح البرازيلي أليسون بتسجيل هدف الصدارة للفيلا في الدقيقة 62، وعاد الفريق الإنجليزي ليخسرها بعد تلقيه هدفاً من بيتر كريستينسن في الدقيقة 84 وضعه بالمرتبة الثانية متأخراً عن باريس سان جيرمان.

وفي مدريد، انتظر ريال مدريد الدقيقة 43 ليتقدم بالهدف الأول عبر برناردو سيلفا الذي استفاد من كرة مرتدة من الحارس، وعزز أردا غولر بالثاني مع بداية الشوط الثاني في الدقيقة 52 عندما تابع رأسية مبابي وهي في طريقها إلى الشباك، ونجح مبابي بحسم النتيجة بالهدف الثالث في الدقيقة 83، وقلص تيديام غوميز الفارق بالهدف الأول للايبزيغ في الدقيقة 85، إلا أن فرحته لم تدم طويلا فقد سجل ديوماندي الرابع للفريق الملكي في الدقيقة 87 بطريقة رائعة بتسديدة (عالطاير)، وبهذا الفوز احتل الريال المركز الرابع خلف ليفربول.

وواصل ريال بيتيس الإسباني انتصاراته فسجل فوزه الثالث على التوالي وهذه المرة على فينيورد الهولندي بهدف سجله المخضرم إيسكو من علامة الجزاء في الدقيقة 59، وبه احتل المركز الخامس باعتباره آخر أصحاب العلامة الكاملة.

وعلى ملعب "جوزيبي مياتسا"، استعاد إنتر ميلان توازنه، بعدما حقق فوزه الأول بتغلبه على ضيفه شاختار دانييتسك الأوكراني بهدف كارلوس أوغستو المتأخر عند الدقيقة 77، على الرغم من النقص العددي عقب طرد باستوني عند الدقيقة 68.

وحقق كلوب بروج فوزه الثاني على حساب ضيفه لانس الفرنسي بثلاثة أهداف نظيفة فتوقف رصيد الأخير عند 3 نقاط، وقلب لاسك لينز النمساوي تأخره أمام سبورتنغ لشبونة البرتغالي بهدف وفاز عليه بثلاثة أهداف لهدفين مسجلاً فوزه الأول ونقاطه الثلاث الأولى وحارماً مضيفه من الوصول إلى النقطة التاسعة.

وكان كومو الإيطالي قسا على مان يونايتد الإنجليزي فغلبه 4-1 رافعاً رصيده إلى 6 نقاط مقابل 3 لليونايتد، وفاز غلطة سراي على ليل الفرنسي 4-2 وهو الفوز الأول للفريق التركي ليتساوى مع مضيفه الفرنسي بـ3 نقاط لكل منهما.