كومو يقسو على يونايتد

كومو يقسو على يونايتدتلقى مانشستر يونايتد الإنجليزي خسارة كبيرة أمام مضيفه كومو الإيطالي 1 ـ 4، وحقق غلطة سراي التركي فوزا عريضا على مضيفه ليل الفرنسي 2 ـ 4، الأربعاء، في الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ففي المباراة الأولى، سجل أهداف كومو، الذي يشارك لأول مرة في تاريخه بدوري أبطال أوروبا، كل من الأرجنتيني نيكو باز "هدفان" في الدقيقتين الثانية و57، واليوناني أناستاسيوس دوفيكاس في الدقيقة 49، والإسباني جاكوبو رامون في الدقيقة 76. ونجح البديل الهولندي جوشوا زيركزي في تسجيل الهدف الوحيد لمانشستر يونايتد في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

ورفع كومو رصيده إلى 6 نقاط في المركز الخامس، أما مانشستر يونايتد فلديه 3 نقاط فقط في المركز الثاني والعشرين.

ولا تقتصر معاناة مانشستر يونايتد على الفشل في الفوز للمباراة السابعة على التوالي بكل البطولات، بل إن الفريق أيضا تلقى خسارة أوروبية، تقارب أكبر هزائمه، تلك التي تعرض لها ضد ميلان الإيطالي صفر ـ 4 في نصف نهائي بطولة الأندية الأوروبية "دوري أبطال أوروبا حاليا" نسخة 1958، وبذات النتيجة أمام برشلونة في عام 1994 بدور المجموعات.

أما في المباراة الثانية، فقد سقط ليل متصدر الدوري الفرنسي على ملعبه ووسط جماهيره بالخسارة أمام غلطة سراي التركي بنتيجة 2 ـ 4، وتقدم الضيوف بهدف مبكر سجله يونس أكجون بعد مرور دقيقتين فقط، لكن ليل رد بثنائية سجلها سوريبا دياون في الدقيقتين 7 و39، ثم تعادل الفريق التركي بهدف سجله أليكسي باتراكوف في الدقيقة 44، ثم تقدم غلطة سراي مجددا مستفيدا من هدف ذاتي سجله الجزائري نبيل بن طالب لاعب ليل بالخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة 52، واختتم النيجيري فيكتور أوسيمين رباعية الأتراك بهدف في الدقيقة 61.

بهذه النتيجة يحقق الفريق التركي فوزه الأول في مرحلة الدوري، ويرفع رصيده إلى 3 نقاط في المركز 24، ليتجاوز خسارته في أول جولتين أمام سبورتنغ لشبونة البرتغالي وبرشلونة الإسباني.. أما ليل فيأتي في المركز 35 وقبل الأخير بدون رصيد بعد ثلاث هزائم أمام ريال بيتيس الإسباني وأرسنال الإنجليزي وأخيرا غلطة سراي.