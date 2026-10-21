فوز باريس وليفربول وسيتي وروما في الأبطال

فوز باريس وليفربول وسيتي وروما في الأبطالعزز باريس سان جرمان الفرنسي، حامل اللقب، صدارته لدوري أبطال أوروبا بفوزه على برشلونة الإسباني 4-2 في الجولة الثالثة، مساء الثلاثاء.

سجل أهداف باريس ديزيري دوي ولوكاس هيرنانديز وفيتور فيتينيا وفابيان رويز في الدقائق 38 و72 و81 و86 على التوالي، فيما أحرز تشافي سبارت ولامين يامال هدفي برشلونة في الدقيقتين 55 و79.

وبهذا الفوز، رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى تسع نقاط في الصدارة، متقدما بفارق الأهداف على ليفربول الإنجليزي، فيما تجمد رصيد برشلونة عند ست نقاط ليتراجع إلى المركز الخامس.

وفي مباراة أخرى ضمن الجولة ذاتها، اكتسح ليفربول ضيفه فياريال بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

وسجل أهداف الفريق الإنجليزي أليكسيس ماك أليستر في الدقيقتين 36 و65، ورونالد أراوخو بالخطأ في مرماه في الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، وفلوريان فيرتز في الدقيقة 68، بينما أحرز ثلاثية فياريال جيورجيس ميكاوتادزي وسيرجي كاردونا وتاني أولواسي في الدقائق 4 و29 و87 على التوالي.

ورفع ليفربول رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف باريس سان جيرمان، في حين بقي فياريال عند ثلاث نقاط في المركز التاسع عشر.

وتعادل شتوتغارت الألماني مع ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني بهدف لمثله، بعدما تقدم جيمي لويلينغ للفريق الألماني في الدقيقة 36، قبل أن يدرك خوليان ألفاريز التعادل لأتلتيكو مدريد في الدقيقة 47.

ورفع شتوتغارت رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثالث، مقابل أربع نقاط لأتلتيكو مدريد في المركز الخامس عشر.

واستعاد مانشستر سيتي توازنه قاريا بفوز كبير على ضيفه أيك أثينا بخمسة أهداف مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى ست نقاط في المركز السادس، فيما تجمد رصيد الفريق اليوناني عند ثلاث نقاط في المركز السابع والعشرين.

وحقق روما الإيطالي الفوز على سلوفان براتيسلافا السلوفاكي بأربعة أهداف دون رد، ليرفع رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثالث عشر، بينما بقي الفريق السلوفاكي دون نقاط في المركز الأخير.

وفي بقية المباريات، فاز نابولي الإيطالي على بودو جليمت النرويجي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، ليحصد أول ثلاث نقاط له في المسابقة ويحتل المركز الثاني والعشرين، فيما بقي الفريق النرويجي عند ثلاث نقاط في المركز السادس والعشرين.

كما تغلب آيندهوفن الهولندي على مضيفه بورتو البرتغالي بهدف دون رد، سجله جوس تيل في الدقيقة 57، ليرفع الفريق الهولندي رصيده إلى أربع نقاط في المركز السادس عشر، بينما ظل بورتو دون نقاط في المركز الرابع والثلاثين.