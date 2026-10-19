مادويكي ينقذ أرسنال من فخ نوتنغهام
حقق أرسنال الفوز على مضيفه نوتنغهام فورست بهدف دون رد، اليوم، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وسجل نوني مادويكي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 80، ليمنح أرسنال ثلاث نقاط مهمة رفعت رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثاني، بفارق ثلاث نقاط خلف مانشستر سيتي المتصدر.
في المقابل، تجمد رصيد نوتنغهام فورست عند 5 نقاط، في المركز الثامن عشر بجدول ترتيب البطولة.
وفي مباراة أخرى، تعادل مانشستر يونايتد مع مضيفه ليدز يونايتد بهدف لمثله.
وتقدم مانشستر يونايتد عبر برايان مبيومو في الدقيقة 35، قبل أن يدرك دومينيك كالفرت لوين التعادل لليدز في الدقيقة 51.
ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثالث عشر، فيما وصل رصيد ليدز يونايتد إلى 10 نقاط في المركز السابع.
واكتسح برايتون ضيفه كريستال بالاس بخمسة أهداف دون رد.
ورفع برايتون رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد كريستال بالاس عند 7 نقاط في المركز الرابع عشر.
كما تغلب بورنموث على سندرلاند بهدفين دون رد، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز الخامس عشر، فيما تجمد رصيد سندرلاند عند 4 نقاط في المركز التاسع عشر.
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