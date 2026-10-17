باريس يحقق انتصاره الرابع

باريس يحقق انتصاره الرابعواصل باريس سان جيرمان حامل اللقب صحوته في الدوري الفرنسي لكرة القدم، بعدما قلب تأخره أمام مضيفه ستراسبورغ إلى فوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة، محققا انتصاره الرابع تواليا في المسابقة، ومتصدرا الترتيب العام مؤقتا.

وافتتح الأمريكي جيوفاني رينا التسجيل لستراسبورغ في الدقيقة 17، قبل أن ينجح الفريق الباريسي في قلب النتيجة خلال الدقائق الأخيرة، بعدما أدرك الأوكراني إيليا زابارني التعادل في الدقيقة 77، ومنح البديل عثمان ديمبيلي فريقه التقدم في الدقيقة 85، فيما اختتم ديزيريه دويه الثلاثية في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وكان ديمبيلي نقطة التحول في المباراة، بعدما شارك في الشوط الثاني وأسهم في الأهداف الثلاثة، إذ صنع هدف التعادل لزابارني، قبل أن يسجل هدف التقدم، ثم يشارك في الهجمة التي أسفرت عن الهدف الثالث، رغم إهداره ركلة جزاء خلال اللقاء.

ورفع سان جيرمان رصيده إلى 14 نقطة في صدارة الترتيب مؤقتا، متقدما بفارق الأهداف على موناكو، الذي يحل ضيفا على لوريان غدا الأحد، فيما تجمد رصيد ستراسبورغ عند سبع نقاط في المركز الثاني عشر، بعدما تلقى خسارته الثالثة تواليا.

وجاء هذا الفوز قبل ثلاثة أيام من المواجهة المرتقبة أمام برشلونة الإسباني في دوري أبطال أوروبا، وبعد أيام قليلة من انتصار باريس سان جيرمان على مانشستر سيتي الإنجليزي بنتيجة 4-2 في المسابقة القارية.

وافتتحت الجولة أمس الجمعة بفوز تولوز على مضيفه لومان بثلاثة أهداف دون رد.