السيتي يهيمن وليفربول يعود

السيتي يهيمن وليفربول يعودوضع مانشستر سيتي خلفه خسارته القارية أمام باريس سان جيرمان، وواصل انطلاقته المثالية في الدوري الإنجليزي الممتاز، بفوزه على ضيفه إيبسويتش تاون، 3 - 2، اليوم السبت، ضمن منافسات المرحلة السابعة.

سجل أهداف مانشستر سيتي كل من فيل فودين في الدقيقة 19، والنرويجي إيرلينغ هالاند هدفين في الدقيقتين 34 و69، فيما أحرز إيبسويتش تاون هدفيه عن طريق دايزن مايدا في الدقيقة 21 وزيان فليمينغ في الدقيقة 90 من ركلة جزاء.

ورفع السيتي رصيده إلى 21 نقطة، معززا موقعه في صدارة الترتيب بالعلامة الكاملة، فيما تجمد رصيد إيبسويتش تاون عند 9 نقاط في المركز العاشر.

وفي مباراة أخرى، فاز ليفربول على مضيفه برينتفورد بهدفين مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة ويتقدم إلى المركز الخامس، فيما تجمد رصيد برينتفورد عند 10 نقاط في المركز السادس.

كما حقق تشيلسي الفوز على مضيفه إيفرتون بهدفين دون رد، ليرفع رصيده إلى 13 نقطة ويتقدم إلى المركز الرابع، بينما تجمد رصيد إيفرتون عند 10 نقاط في المركز السابع.

وفي مواجهة أخرى، تغلب فولهام على ضيفه هال سيتي بهدف دون مقابل، ليرفع رصيده إلى 5 نقاط، في المركز الخامس عشر، فيما تجمد رصيد هال سيتي عند 9 نقاط في المركز التاسع.