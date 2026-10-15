نتائج مباريات الأربعاء بدوري الأبطال

نتائج مباريات الأربعاء بدوري الأبطالحملت نتائج الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء مفاجآت مدوية وأهدافاً غزيرة، إذ أمطر باريس سان جيرمان شباك مانشستر سيتي 4-2، وقلب ريال مدريد تأخره أمام روما إلى فوز بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، وسحق أستون فيلا ضيفه فنربخشة بسداسية نظيفة ليصعد لمشاركة سان جيرمان وبرشلونة وليفربول وشتوتغارت والأرسنال وريال بيتيس وريال مدريد في الصدارة برصيد 6 نقاط والفارق بينها الأهداف.

ففي ملعب الإمارات، باغت سان جيرمان مضيفه مان سيتي بهدفين سريعين عبر ديزيريه دوي وعثمان ديمبلي في الدقيقتين 13 و15 عقاباً على إضاعة سيمينو أول فرصة للمضيفين، وفي الدقيقة 32 أكمل فيتينيا الثلاثية التي خرج بها الباريسي من الشوط الأول مع إضاعة الطرفين عدداً من الفرص الأخرى، وفي الثاني أجرى ماريسكا عدداً من التبديلات السريعة التي أثرت إيجاباً على شكل السيتي ومضمونه فقلص إرلينغ هالاند الفارق عند الدقيقة 53، وعلى عكس التوقعات سجل أكليوش الهدف الرابع للضيوف في الدقيقة 63 لتصبح مهمة أصحاب الدار أصعب، وعاد هالاند ليسجل الثاني للسيتي في الدقيقة 75، وأهدر فيران توريس فرصة الخامس للباريسي من ركلة جزاء إلا أن فريقه حقق فوزه الأول على أرض السيتي في خامس زيارة.

وفي الأولمبيكو، استثمر روما أفضليته على ريال مدريد وسجل أولاً عبر مارتن دي رون في الدقيقة 20، لكن سرعان ما عادله كليان مبابي والهدفان جاءا من تسديدتين بعيدتين، وتقدم روما مجدداً عبر نجمه الهولندي دونييل مالين بمساعدة فالفيردي في الدقيقة 51، وماهي إلا 7 دقائق حتى عزز مالين تقدم الجيلاروسي بالهدف الثالث، وخلال أقل من ثلاث دقائق عاد الفريق الملكي من بعيد بهدفي كارلوس إسبي وإندريك في الدقيقتين 83 و85، وفي الدقيقة الأخيرة سجل روديغير هدف العودة المظفرة لكبير المسابقة ليخرج بفوز ثان على الطليان هذا الموسم.

وفي برمنغهام، حقق أستون فيلا فوزاً كبيراً على فنربخشة التركي بستة أهداف نظيفة كأعلى نتيجة في هذه الجولة والشوط الأول 3-صفر سجلها مانزامبي في الدقيقة 12، ونيكولاس جاكسون في الدقيقتين 31 و39، وعزز روس باركلي بالهدف الرابع من علامة الجزاء عند الدقيقة 69، ثم أكمل بنفسه الخماسية في الدقيقة 72، وختم تامي إبراهام المهرجان بالسادس في الدقيقة 90.

وفي الأندلس، تقدم ريال بيتيس على ضيفه بورتو بهدف المغربي عبد الصمد الزلزولي في الدقيقة 47، وعادله غابرييل فيغا في الدقيقة 55، وقلب البرتغاليون النتيجة تماماً عند الدقيقة 61 بواسطة أومورديون، إلا أن خوان هيرنانديز أدرك التعادل في الدقيقة 74، وعاد إيسكو ليقلب النتيجة لبيتيس هذه المرة من علامة الجزاء، ليخرج الأخضر الأندلسي بفوز ثان بثلاثة أهداف لهدفين في المسابقة.

وفي مدينة بودو النرويجية، انتهى الشوط الأول بين بودو غيلميت وضيفه دورتموند سلباً وفي الدقيقة 52 سجل فردريك سوفولد بالهدف الأول لأصحاب الأرض كان كافياً للفريق النرويجي للخروج بفوز مفاجئ.

وفي سلوفاكيا، تقدم شتوتغارت في الشوط الأول على سلوفان براتيسلافا بهدف دينيز اونداف عند الدقيقة 29 وبالنيران الصديقة لساندرو كروز في الدقيقة 64 عزز شتوتغارت تقدمه، ثم سجل ديمتروفيتش الثالث ليخرج الفريق الألماني فائزاً بثلاثية نظيفة.

وفي لندن، تعادل شاختار الأوكراني مع ضيفه آيك أثينا 1-1 في الشوط الأول إلا أن شاختار أنهى المباراة بفوز أول بثلاثة أهداف لهدف رافعاً رصيده إلى 4 نقاط.

وكان ليفربول افتتح منافسات اليوم الثاني بفوز كبير على أرض لاسك لينز النمساوي 6-3، بينما فاز فينيورد الهولندي على ضيفه كومو الإيطالي بثلاثة أهداف لهدف.