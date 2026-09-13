نتائج مباريات اليوم بالدوري الألماني

نتائج مباريات اليوم بالدوري الألمانيعزّز فرايبورغ ودورتموند موقعيهما في صدارة ترتيب الدوري الألماني عقب تحقيقهما الفوز الثالث على التوالي ضمن منافسات الجولة الثالثة. سجّل دورتموند فوزاً جديراً على ضيفه بادربورن العائد حديثاً إلى البوندسليغا بثلاثة أهداف نظيفة أحرزها فابيو سيلفا في الدقيقة 5 وفيليكس نيمشا في الدقيقتين 80 و89، ليرفع فريق الجراد الأصفر رصيدهم إلى 9 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف فرايبورغ.

من جانبه، واصل فرايبورغ طريق الانتصارات بفوزه الكاسح على بوروسيا مونشنغلادباخ بخماسية نظيفة ليرفع رصيده إلى 9 نقاط محتلّاً الصدارة. أنهى فرايبورغ الشوط الأول متقدّماً بهدفي إيغيلهارت وماتانوفيتش في الدقيقتين 23 و29، وفي مطلع الشوط الثاني طُرد لاعب غلادباخ تيم كلينيست لتسهيل مهمة فرايبورغ الذي أضاف هدفين آخرين عبر ماتانوفيتس وإيغيلهارت في الدقيقتين 77 و79، ليختتم غيغستاين المهرجان بالهدف الخامس في الدقيقة 86.

وأهدر أوغسبورغ فرصة البقاء في الصدارة إثر تعادله مع ليفركوزن بهدفين لمثلهما، حيث تقدّم الأخير عبر كوفاني في الدقيقة 18، إلا أن مايكل غريغوريش قلب النتيجة بهدفي تعادل سريع في الدقيقتين 50 و55، وفي الدقيقة قبل الأخيرة أدرك باتريك تشيك التعادل للفريق الضيف الذي رفع رصيده إلى 4 نقاط، بينما وصل رصيد صاحب الأرض إلى 7 نقاط في المركز الثالث مبدئياً.

وحقّق فرانكفورت انتصاره الأول هذا الموسم على حساب ماينز بثلاثة أهداف لهدف، حيث سجّل جان أورون في الدقيقتين 9 و60 وبوركاردت في الدقيقة 50+1 أهداف الفائز، وفيليب تيتز في الدقيقة 89 هدف الخاسر الوحيد، مع إهدار زميله نديم أميري لركلة جزاء ليصبح الفريقان متعادلين برصيد 4 نقاط.

وحصد هوفنهايم أول ثلاث نقاط هذا الموسم بفوزه على شتوتغارت بهدفين لهدف، وتعادل كولن مع ضيفه فيردر بريمن بهدف لمثله، وكان شالكه سجّل فوزه الأوّل بدوره في افتتاح الجولة على يونيون برلين بثلاثة أهداف لهدف.