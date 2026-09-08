سوسيداد يخطف نقاط إلتشي

سوسيداد يخطف نقاط إلتشيحقق ريال سوسيداد فوزاً مثيراً على مضيّفه إلتشي 3-2، مساء الاثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل ثلاثية سوسيداد، جوب أوتشينغ في الدقيقة 11، ويانخيل هيريرا 32، ولوكا سوسيتش في الدقيقة 90، بينما سجل هدفي إلتشي توماس ليمار في الدقيقة 67، وفير نينو في الدقيقة 74.

وأكمل ريال سوسيداد المباراة بعشرة لاعبين بعد تلقي لاعبه جون مارتن البطاقة الحمراء في الدقيقة 64.

ورفع سوسيداد رصيده إلى سبع نقاط في المركز التاسع، بفارق الأهداف خلف أوساسونا صاحب المركز الثامن وإشبيلية صاحب المركز السابع وأتلتيكو مدريد صاحب المركز السادس، فيما تجمد رصيد إلتشي عند نقطة واحدة في المركز التاسع عشر وقبل الأخير.

وفي مباراة أخرى، تعادل فريقا سيلتا فيغو مع مضيفه خيتافي بهدف لمثله، حيث تقدم خيتافي عن طريق مارتين ساتريانو في الدقيقة 21، ثم أدرك كارل ستارفيلت التعادل لسيلتا فيغو في الدقيقة 57، وأكمل خيتافي المباراة بعشرة لاعبين بعد تلقي لاعبه زايد روميرو للبطاقة الحمراء في الدقيقة 67.

ورفع سيلتا فيغو رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز السادس عشر، بفارق نقطة خلف خيتافي صاحب المركز الخامس عشر.