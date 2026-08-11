هاري كين يتوج بالحذاء الذهبي الأوروبي

هاري كين يتوج بالحذاء الذهبي الأوروبيأعلن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، في بيان، أن الإنجليزي هاري كين، لاعب الفريق، فاز بجائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في أوروبا خلال موسم 2025 / 2026.

وهذه هي المرة الثانية التي يفوز بها كين بالجائزة، بعد إنجازه في 2024، وانضم كين لقائمة حصرية من اللاعبين الذي فازوا بالكرة الذهبية مرتين، فقط ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو حققا ذلك مرات أكثر.

وسجل قائد المنتخب الإنجليزي 36 هدفًا في الدوري الألماني، العدد نفسه الذي جعله يفوز بالجائزة قبل عامين.

ويقام حفل تقديم الكأس في متحف باير في ملعب أليانز أرينا يوم 19 أغسطس القادم.

ويعد كين أحد أبرز المرشحين للفوز بجائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم كأفضل لاعب في العالم.