أرسنال يضم برونو غيماريش
أعلن نادي أرسنال الإنجليزي، اليوم، تعاقده مع لاعب الوسط البرازيلي برونو غيماريش قادما من نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.
وذكر النادي، في بيان، أن غيماريش وقع عقدا طويل الأمد مع أرسنال، دون ذكر تاريخ انتهاء التعاقد.
وانضم اللاعب البرازيلي إلى نيوكاسل يونايتد في يناير 2022، وخاض 200 مباراة خلال أربعة مواسم ونصف موسم مع الفريق، مساهما في إحرازه كأس الرابطة الإنجليزية عام 2025، إلى جانب مساعدته على التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في موسمين.
وعلى الصعيد الدولي، خاض برونو 48 مباراة بقميص المنتخب البرازيلي، وكان ضمن تشكيلته في كأس العالم الأخيرة، إضافة إلى مشاركته في بطولة كوبا أمريكا وإحرازه الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو صيف 2021.
وبدأ غيماريش البالغ من العمر 28 عاما مسيرته الاحترافية في بلاده، حيث خاض مباراته الأولى مع الفريق الأول لنادي أوداكس في ساو باولو عام 2015، قبل أن ينتقل إلى أتلتيكو باراننسي بعد عامين.
وخلال فترة لعبه مع أتلتيكو، فرض برونو نفسه كأحد أبرز لاعبي خط الوسط الشباب في البرازيل، وساهم في إحراز النادي أربعة ألقاب كبرى، قبل أن ينتقل إلى ليون الفرنسي في يناير 2020، ومنه إلى نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أرسنال يضم برونو غيماريش على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.