أرسنال يضم برونو غيماريش

أرسنال يضم برونو غيماريشأعلن نادي أرسنال الإنجليزي، اليوم، تعاقده مع لاعب الوسط البرازيلي برونو غيماريش قادما من نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

وذكر النادي، في بيان، أن غيماريش وقع عقدا طويل الأمد مع أرسنال، دون ذكر تاريخ انتهاء التعاقد.

وانضم اللاعب البرازيلي إلى نيوكاسل يونايتد في يناير 2022، وخاض 200 مباراة خلال أربعة مواسم ونصف موسم مع الفريق، مساهما في إحرازه كأس الرابطة الإنجليزية عام 2025، إلى جانب مساعدته على التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في موسمين.

وعلى الصعيد الدولي، خاض برونو 48 مباراة بقميص المنتخب البرازيلي، وكان ضمن تشكيلته في كأس العالم الأخيرة، إضافة إلى مشاركته في بطولة كوبا أمريكا وإحرازه الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو صيف 2021.

وبدأ غيماريش البالغ من العمر 28 عاما مسيرته الاحترافية في بلاده، حيث خاض مباراته الأولى مع الفريق الأول لنادي أوداكس في ساو باولو عام 2015، قبل أن ينتقل إلى أتلتيكو باراننسي بعد عامين.

وخلال فترة لعبه مع أتلتيكو، فرض برونو نفسه كأحد أبرز لاعبي خط الوسط الشباب في البرازيل، وساهم في إحراز النادي أربعة ألقاب كبرى، قبل أن ينتقل إلى ليون الفرنسي في يناير 2020، ومنه إلى نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.