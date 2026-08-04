إشبيلية يحسم صفقة حارس ريال مدريد

إشبيلية يحسم صفقة حارس ريال مدريدأعلن نادي إشبيلية الإسباني رسميًا تعاقده مع حارس المرمى فران غونزاليس قادمًا من ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشف النادي، في بيان رسمي اليوم الاثنين، عن توصله إلى اتفاق مع ريال مدريد لضم غونزاليس بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2031، في إطار تدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

وانضم غونزاليس إلى ريال مدريد عام 2022 وهو في الـ 17 من عمره، وقضى أربعة مواسم في أكاديمية النادي، قبل أن يسجل ظهوره الأول مع الفريق الأول عام 2025.

وعلى الصعيد الدولي، مثّل الحارس منتخب إسبانيا تحت 19 عامًا، وأسهم في التتويج ببطولة أوروبا للفئة العمرية نفسها عام 2024، كما شارك مع منتخب بلاده في كأس العالم تحت 20 عامًا التي أقيمت في تشيلي عام 2025.

وخلال العام الماضي، خاض أولى مبارياته مع منتخب إسبانيا تحت 21 عامًا، وشارك في ثلاث مباريات بالتصفيات المؤهلة لبطولة أوروبا تحت 21 عامًا 2027، المقرر إقامتها في صربيا وألبانيا.

ويُعد غونزاليس من أبرز الحراس الصاعدين في الكرة الإسبانية، ويعوّل إشبيلية على إمكاناته الفنية وخبراته الدولية في تدعيم مركز حراسة المرمى، ضمن خطة النادي لبناء فريق قادر على المنافسة في بطولتي الدوري الإسباني وكأس الملك خلال الموسم المقبل.