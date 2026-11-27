احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 27 نوفمبر 2026 04:26 مساءً - في مشهد إنساني يتجاوز حدود المنافسة والملاعب، تحولت حسابات العديد من أندية العالم إلى منصات للعزاء والتضامن مع الشعب المصري، عقب الحادث الأليم الذي شهدته منطقة الوراق بمحافظة الجيزة، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، حيث تسابقت أندية عربية وأوروبية لتقديم واجب العزاء، ومشاركة أسر الضحايا أحزانهم، في رسالة تؤكد أن الرياضة ليست مجرد منافسة على الألقاب والبطولات، بل جسور للمحبة والتآخي والتواصل الإنساني بين الشعوب.

ومن السعودية إلى تونس مرورًا بإنجلترا وإسبانيا، حضرت رسائل المواساة من مؤسسات رياضية عريقة، لتؤكد أن الحزن على المصاب المصري تجاوز حدود الجغرافيا، وأن قلوب الجماهير والأندية تقف إلى جانب مصر فى هذه اللحظات الصعبة.

مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد يقدمان العزاء للشعب المصري

وكان نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي من بين الأندية التي حرصت على تقديم واجب العزاء، بعدما نشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» رسالة أعرب خلالها عن خالص تعازيه لأسر وذوي ضحايا حادث الطريق الدائري بالقاهرة، مؤكدًا تضامنه مع المصابين والمتضررين، ومتمنيًا لهم الشفاء العاجل.

صفحة مانشستر يونايتد صفحة مانشستر يونايتد

كما انضم نادي أتلتيكو مدريد الإسباني إلى قائمة الأندية المتضامنة مع مصر، حيث نشر عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» رسالة تعزية إلى الشعب المصري، أعرب خلالها عن صادق مواساته لأسر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين.

صفحة نادي أتلتيكو مدريد صفحة نادي أتلتيكو مدريد

الهلال والرياض السعوديان يساندان مصر فى مصابها الأليم

وفي الخليج العربي، حرص نادي الهلال السعودي على توجيه رسالة مؤثرة إلى الشعب المصري، عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»، أعرب خلالها عن خالص التعازي وصادق المواساة للأشقاء في مصر، إثر حادث الحريق بمحافظة الجيزة، داعيًا الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

نادي الهلال السعودي نادي الهلال السعودي

كما قدم نادي الرياض السعودي، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمود تريزيجيه، واجب العزاء إلى الشعب المصري، مؤكدًا وقوفه إلى جانب الأشقاء فى هذا المصاب الأليم، ومشاركته أسر الضحايا مشاعر الحزن والأسى.

نادي الرياض السعودي نادي الرياض السعودي

الأفريقي التونسي يواسي أسر ضحايا حادث الوراق

ومن تونس، حرص النادي الأفريقي على تقديم واجب العزاء للشعب المصري، ونشرت الصفحة الرسمية للنادي بيانًا أعربت خلاله هيئة النادي وجماهيره عن بالغ الحزن والأسى إزاء الحادث الذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والجرحى.

وأكد النادي تضامنه الكامل مع أسر الضحايا، مقدمًا خالص التعازي والمواساة للشعب المصري، وداعيًا الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

صفحة الأفريقي التونسي صفحة الأفريقي التونسي

قادش ورابطة الدوري الإسباني يعلنان التضامن مع مصر

وامتدت موجة التعازي إلى الكرة الإسبانية، بعدما حرص نادي قادش على نشر رسالة مواساة عبر حسابه الرسمي بمنصة «إكس»، أعرب خلالها عن تضامنه مع الشعب المصري، مؤكدًا أن قلوب الجميع مع أسر الضحايا، مع الدعاء بالرحمة للمتوفين والشفاء للمصابين.

نادي قادش الإسباني نادي قادش الإسباني

كما شاركت الصفحة الرسمية لمسابقة الدوري الإسباني «لا ليجا» في تقديم واجب العزاء، حيث وجهت رسالة إلى الشعب المصري الشقيق، أعربت خلالها عن خالص التعازي والمواساة، مؤكدة تضامنها مع أسر الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

صفحة الدوري الإسباني صفحة الدوري الإسباني

وتعكس رسائل التضامن التي أطلقتها الأندية والمؤسسات الرياضية العربية والأوروبية الدور الإنساني للرياضة، وقدرتها على تجاوز المنافسات والنتائج، لتكون مساحة للتعاطف والتآخي بين الشعوب، خاصة في أوقات المحن والأزمات.

وبينما تتواصل مشاعر الحزن في مصر على ضحايا الحادث الأليم، جاءت رسائل الأندية العالمية لتؤكد أن المصاب المصري وجد صداه خارج الحدود، وأن الروح الإنسانية تظل دائمًا أكبر من أي منافسة رياضية أو انتماء كروي.