احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 27 نوفمبر 2026 05:22 مساءً - استمراراً لجهود مكافحة جرائم الغش التجارى، فقد تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الإقتصادى من ضبط القائمين على إدارة مصنع لإنتاج الأدوات واللمبات الكهربائية "بدون ترخيص" كائن بمحافظة بورسعيد ، وضُبط بداخله (59 ألف قطعة أدوات كهربائية "تحت التجهيز ومنتج نهائى" مصنعة بإستخدام خامات رديئة وغير مطابقة للمواصفات القياسية – 4000 عبوة كرتونية فارغة "مستلزمات تعبئة") تمهيداً لطرح المنتج النهائى بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.