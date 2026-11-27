احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 27 نوفمبر 2026 04:26 مساءً - مع اقتراب انتهاء مدة الحبس الاحتياطي الأولى للمتهم في حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق، الذي أسفر عن وفاة 31 شخصًا وإصابة 26 آخرين، تبرز تساؤلات قانونية حول الإجراءات المنتظرة بشأن استمرار حبسه على ذمة التحقيقات، والجهة القضائية المختصة بتجديد الحبس، والحدود الزمنية التي حددها القانون لاستمرار هذا الإجراء.

وتتوقف الإجراءات المقبلة على موقف التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة، ومدى توافر المبررات القانونية التي تستدعي استمرار حبس المتهم، في ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات من قيادته السيارة الملاكي بسرعة بلغت 110 كيلومترات في الساعة، والتنقل بين الحارات المرورية وتجاوز المركبات، قبل اصطدامه بناقلة المواد البترولية وانقلابها واشتعال النيران.

ماذا يحدث بعد انتهاء مدة الحبس الاحتياطي الأولى؟

نظم قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته إجراءات الحبس الاحتياطي، وحدد في المادة 201 مدة أمر الحبس الصادر من النيابة العامة، حيث نصت على:

«يصدر الأمر بالحبس من النيابة العامة من وكيل نيابة على الأقل وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضًا عليه من قبل».

وبالتالي، فإن انتهاء مدة الأربعة أيام لا يعني الإفراج التلقائي عن المتهم، إذ يجوز للنيابة العامة طلب مد حبسه إذا استدعت مصلحة التحقيق ذلك، وفقًا للإجراءات التي حددتها المادة التالية.

تجديد حبس المتهم بعد انتهاء الأيام الأربعة

حددت المادة 202 من قانون الإجراءات الجنائية اختصاص القاضي الجزئي بنظر طلب مد الحبس الاحتياطي، ونصت على:

«إذا رأت النيابة العامة مد الحبس الاحتياطي، وجب قبل انقضاء مدة الأربعة الأيام أن تعرض الأوراق على القاضي الجزئي ليصدر أمرًا بما يراه بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم.

وللقاضي مد الحبس الاحتياطي لمدة أو لمدد متعاقبة لا تجاوز كل منها خمسة عشر يومًا، وبحيث لا تزيد مدة الحبس الاحتياطي في مجموعها على خمسة وأربعين يومًا».

وبموجب هذا النص، يجوز للقاضي الجزئي مد حبس المتهم لمدة 15 يومًا، أو لمدد متعاقبة لا تتجاوز كل منها 15 يومًا، على ألا يزيد إجمالي مدة الحبس في هذه المرحلة على 45 يومًا.

ماذا يحدث بعد استنفاد مدة الـ45 يومًا؟

نظمت المادة 203 من قانون الإجراءات الجنائية المرحلة التالية، ونصت على:

«إذا لم ينته التحقيق بعد انقضاء مدة الحبس الاحتياطي المذكورة في المادة السابقة وجب على النيابة العامة عرض الأوراق على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة لتصدر أمرًا بما تراه وفقًا لأحكام المادة 143».

وبذلك تنتقل سلطة النظر في استمرار الحبس إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، إذا لم تنته التحقيقات بعد استنفاد المدة المقررة للقاضي الجزئي.

سلطات غرفة المشورة في تجديد الحبس أو الإفراج

حددت المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية سلطات محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، ونصت على:

«إذا لم ينته التحقيق ورأى القاضي مد الحبس الاحتياطي زيادة على ما هو مقرر في المادة السابقة، وجب قبل انقضاء المدة السالفة الذكر إحالة الأوراق إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة لتصدر أمرها بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم بمد الحبس مددًا متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يومًا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو الإفراج عن المتهم بكفالة أو بغير كفالة».

كما أوجبت المادة عرض الأمر على النائب العام إذا انقضى على حبس المتهم احتياطيًا ثلاثة أشهر، لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة بالانتهاء من التحقيق.

وتنظم المادة ذاتها الحد الأقصى للحبس الاحتياطي، إذ تقرر عدم جواز تجاوز ثلاثة أشهر في مواد الجنح، ما لم يكن المتهم قد أُعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، مع مراعاة الضوابط والإجراءات الواردة بالنص القانوني.

إخلاء سبيل المتهم قبل انتهاء التحقيقات

نعم، إذ أجازت المادة 204 من قانون الإجراءات الجنائية للنيابة العامة الإفراج عن المتهم في أي وقت، ونصت على:

«للنيابة العامة أن تفرج عن المتهم في أي وقت بكفالة أو بغير كفالة».

كما أجازت المادة 143 لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة الإفراج عن المتهم بكفالة أو بغير كفالة، بدلًا من مد حبسه، إذا لم تقتضِ مصلحة التحقيق استمرار حبسه.

وبالتالي، فإن السيناريوهات القانونية المنتظرة تتمثل في مد الحبس الاحتياطي وفقًا للمدد والإجراءات المقررة، أو إخلاء سبيل المتهم بكفالة أو دون كفالة، بحسب تقدير جهة الاختصاص وموقف التحقيقات.

هل استمرار الحبس يعني ثبوت إدانة المتهم؟

لا، فالحبس الاحتياطي إجراء احترازي مؤقت تقتضيه مصلحة التحقيق وفقًا للضوابط القانونية، ولا يمثل حكمًا بالإدانة أو إثباتًا نهائيًا لمسؤولية المتهم عن الحادث.

وتظل مسؤولية سائق السيارة الملاكي عن وفاة الضحايا وإصابة المصابين خاضعة لما تسفر عنه التحقيقات والأدلة الفنية والجنائية، وما تنتهي إليه المحكمة المختصة عند نظر القضية.