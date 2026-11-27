احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 27 نوفمبر 2026 01:29 مساءً - تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة 27 نوفمبر 2026، طقسا معتدل الحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء حارا على جنوب الصعيد، مائلا للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

​الظواهر الجوية الجمعة 27 نوفمبر



​فرص تكون شبورة مائية من (4: إلى 9 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

​فرص أمطار خفيفة (بنسبة حدوث 30% تقريباً) على مناطق من (حلايب – شلاتين) على فترات متقطعة.

​فرص تكون بعض السحب على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ومناطق من شمال وجنوب الصعيد والصحراء الغربية قد يصاحبها فرص ضعيفة لأمطار خفيفة (بنسبة حدوث 10% تقريباً) على بعض المناطق.



درجات الحرارة العظمى والصغرى الجمعة 27 نوفمبر



القاهرة

​العظمى 24

​الصغرى 14

​الإسكندرية

​العظمى 23

​الصغرى 15

​الإسماعيلية

​العظمى 26

​الصغرى 14

​مطروح

​العظمى 22

​الصغرى 16

​شرم الشيخ

​العظمى 30

​الصغرى 21

​أسوان

​العظمى 33

​الصغرى 18