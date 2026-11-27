احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 27 نوفمبر 2026 05:22 مساءً - نظمت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، الخميس، لقاءً للسيد عثمان صالح، وزير خارجية دولة إريتريا، بسفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية الأوروبية المعتمدة لدى القاهرة، بحضور السفير محمد كريم شريف، مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية، حيث قدم الوزير الإريتري إحاطة حول تطورات الأوضاع في القرن الأفريقي والبحر الأحمر.

واستعرض وزير الخارجية الاريتري رؤية بلاده للتطورات السياسية والأمنية في القرن الأفريقي وانعكاساتها على أمن البحر الأحمر وسلامة الملاحة فيه. وفند وزير الخارجية المبررات التي تساق لتبرير السياسات الهدامة المزعزعة للاستقرار في المنطقة، محذراً من تداعيات المساس بسيادة الدول وسلامة أراضيها وتجاهل قواعد القانون الدولي على السلم والأمن الإقليميين، وعدم جواز مخالفة ميثاق الأمم المتحدة والتهديد بالحصول على منفذ بحري باستخدام القوة بما يفتئت على سيادة الدول، مشيراً إلى أن إريتريا خاطبت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن السياسات والتصعيدات التي تقوم بها بعض الأطراف في المنطقة، وأهمية الحفاظ على سيادة الدول ووحدة أراضيها واحترام قواعد القانون الدولي.

وشهد اللقاء تبادلاً للآراء بين الوزير الإريتري وسفراء وممثلي البعثات الأوروبية حول سبل خفض التوتر في القرن الأفريقي، وتداعيات التطورات الإقليمية على أمن البحر الأحمر وحرية الملاحة فيه، وتم التأكيد على أن استدامة السلام لا تتم بالتهديد بالقوة ومخالفة القانون الدولي، مع التشديد على ضرورة احترام سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها.