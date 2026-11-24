هنشارك معاكم بعض الحلول البسيطة اللي هتساعدكم على تفتيح منطقة تحت الابطين بسهولة في البيت. العلاج ١: خل التفاح بللي قطعة قطن بخل التفاح، وامسحي بيها منطقة تحت الابطين، وسيبيه لمدة ٥ دقايق وبعدها امسحيه لتنضيف المنطقة. خل التفاح بيحتوي على نسبة غنية من الاحماض الامينية واللبنية اللي بتساعد في التخلص من خلايا الجلد الميتة وتقليل الندبات، كمان خصائصه القابضة بتساعد على فتح المسام المسدودة وتخفيف اسمرار الجلد. العلاج ٢: طين البشرة في طبق اخلطي معلقتين كبار من طين البشرة مع معلقة صغيرة من عصير الليمون، وكمية كافية من الماية للحصول على عجينة، ووزعيها على منطقة تحت الابطين، وسيبيها لمدة ١٥ دقيقة، وبعدين اغسليها بالماية. الطين بيساعد على تقشير البشرة وتفتيح المناطق الغامقة تحت الابطين بفعالية. العلاج ٣: عصير البطاطس البطاطس فعالة جدا في علاج التصبغات وتغير لون الجلد في منطقة تحت الابطين. كل اللي هتعمليه هاتي حبة بطاطس وابشريها، واعصريها لاستخراج العصير بتاعها، ووزعيه على منطقة تحت الابطين، وسيبيه لمدة من ١٠ - ١٥ دقيقة وبعدها اغسليه.

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