روتين العناية الداخلي بالبشرة مهم جدا زي الروتين الخارجي بالظبط وان ماكنش اهم، عشان كده النهاردة هنحضر مشروب صباحي غني بالعناصر الغذائية اللي هتغذي البشرة من الداخل. المشروب ده بيحتوي على مكونات بتساعد على تعزيز صحة البشرة، تخليص الجسم من السموم، ترطيب البشرة، تحسين مظهر البشرة العام. هتحتاجي : - معلقة كبيرة من بذور الشيا. - كوباية ماية سخنة. - عصير ليمونة واحدة. - معلقة كبيرة عسل. طريقة التحضير : ١- انقعي بذور الشيا في كوباية ماية سخنة وسيبيها لمدة ٣٠ دقيقة. ٢- بعدها ضيفي عصير الليمون. ٣- وضيفي العسل. ٤- اخلطي المكونات مع بعض كويس وكده المشروب بقى جاهز. طريقة الاستخدام : اشربي المشروب ده قبل الفطار بساعة للحصول على افضل النتايج. المشروب ده مش بس بيساعد على تعزيز نقاء البشرة، ولكن كمان بيساهم في تحسين صحتك العامة، ومع الانتظام عليه هتلاحظي تحسن في ملمس بشرتك، وتراجع في ظهور البثور، ونضارة البشرة بشكل طبيعي في وقت قصير. فوايد المكونات : - بذور الشيا، غنية باحماض اوميجا ٣ ال الدهنية، ومضادات الاكسدة، والالياف، وهي عناصر بتساعد على تقليل الالتهاب وترطيب البشرة. - عصير الليمون، غني بفيتامين سي اللي بيساعد على تفتيح البشرة وتعزيز انتاج الكولاجين، وده بيأدي لبشرة اكتر شباب ونضارة. - العسل، يعتبر مرطب طبيعي، وده معناه انه هيساعد في الاحتفاظ بالرطوبة داخل البشرة، كمان بيحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا اللي بتساعد على تقليل حب الشباب والحفاظ على نقاء البشرة.

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