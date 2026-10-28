ازاي تحافظي على نشاطك في وظيفة بتحتاج قعدة فترات طويلة

بتقضي كام ساعة قعدة في مكان شغلك؟ هل ساعتين يوميا؟ او ٤ ساعات؟ ممكن ٥ او ٦ ساعات او حتى ٨ ساعات؟ للأسف معظمنا بيقعد فترات طويلة في الشغل، وفي المقابل مافيش ممارسة نشاط بدني بانتظام، والخمول البدني يعتبر مصدر قلق كبير للصحة العامة، لانه مرتبط ارتباط وثيق بالاصابة بكتير من الامراض المزمنة، وحسب منظمة الصحة العالمية، الخمول البدني يعتبر رابع عامل خطر رئيسي للوفاة، عشان كده النهاردة هنقولك ازاي تحافظي على نشاطك في مكان الشغل بشكل يومي.

١- المشي اثناء مكالمة التليفون:

كل مرة يرن فيها تليفونك، قومي قبل ما تردي على المكالمة، واتمشي في المكان اثناء المكالمة، وما تقعديش تاني غير لما تخلصي مكالمة التليفون، ولو التليفون على المكتب بسلك فعلي خاصية مكبر الصوت، واقفي مكانك جنب المكتب مع التحرك في المكان وانتي بتتكلمي. stay active with your desk job 2

٢- تحدي النص ساعة:

اظبطي المنبه على موبايلك عشان يعمل صوت كل ٣٠ دقيقة، واول ما تسمعي صوت التنبيه، اعملي تمرين بدني لمدة دقيقتين جوه مكتبك، ومن امثلة التمارين اللي ممكن تعمليها:

- المشي في المكان.

- المشي السريع.

- النط من فوق وتحت.

- المشي مع اخد وضعية الـ Lunges.

- قومي واقعدي على الكرسي بشكل متكرر ورا بعض.

- تمارين الضغط وانتي ساندة على حرف المكتب.

- تمرين Triceps-dips وانتي ساندة على حرف المكتب.

- عمل وضعية سكوات وانتي ساندة على الحيطة، لمدة ٣٠ ثانية في كل مرة، وكرريه مرتين. Stay Active in a Sedentary Job 1

٣- جولة المشي اثناء استراحة الغدا:

بغض النظر عن وقت الاستراحة المتاحة ليكي، خصصي نصها الاول للمشي، ويفضل يكون بره المكتب، او جوه المكتب لو مش هتقدري تطلعي بره، وخصصي النص التاني من الاستراحة لاكل وجبة الغدا.

٤- اعملي مركز رياضي صغير في مساحة مكتبك:

جهزي مكتبك ببعض المعدات الرياضية البسيطة اللي ممكن تستخدميها خلال تحدي النص ساعة، او في وقت استراحة الغدا كبديل للمشي، او حتى اثناء مكالمة التليفون، بعض افكار للمعدات الرياضية غير المكلفة وسهلة التخزين:

- احزمة المقاومة.

- دامبلز.

- حبل النط.

- كورة المقاومة.

- كورة التوازن.

- كورة بوسو.

- منصة التمارين (زي المستخدمة في تمارين ستيب ايروبيكس). Stay Active in a Sedentary Job 2

٥- استبدلي كرسي مكتبك بكورة تمارين (الكورة السويسرية).

لو قدرتي استبدلي كرسي المكتب بكورة تمارين ولكن اختاري ارتفاع الكورة تكون مناسبة لمكتبك، استخدام كورة التمارين بيحط عضلات جسمك تحت نوع من التحدي، حتى وانتي قعدة عليها. Exchange your office chair for a resistance ball

٦- وفري لنفسك بيئة عمل تديكي فرصة للوقوف:

ممكن تدوري على طريقة لرفع مستوى سطح مكتبك، زي استخدام صناديق او اي حاجة متوفرة ممكن تحطي عليها اللاب توب وتشتغلي وانتي واقفة، الوقوف من فترة للتانية هيعمل فرق كبير في تقليل وقت القعدة. stay active with your desk job 1

٧- وقت الاجتماع هو وقت للوقوف:

لو في اجتماع، اختاري الوقوف او المشي في الاوضة بدل القعدة، ورغم ان ده ممكن يبقى غريب شوية من الناحية الاجتماعية، الا انه وسيلة ممتازة عشان تبقي اكتر نشاط.

٨- شجعي زمايلك في الشغل على المشي: