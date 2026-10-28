الأهلي يشارك في مراسم قرعة دور المجموعات بالكونفدرالية بحضور سمير عدلي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 28 أكتوبر 2026 03:37 مساءً - حرص سمير عدلي، المدير الإداري للنادي الأهلي، على تمثيل الفريق الأحمر في مراسم سحب قرعة دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، التي تُقام بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم بمدينة السادس من أكتوبر.



ترقب لقرعة البطولات الأفريقية



تتجه أنظار جماهير كرة القدم المصرية والأفريقية، اليوم الأربعاء، إلى مراسم سحب قرعة دور المجموعات، للتعرف على المواجهات المنتظرة في بداية المنافسة على لقبي البطولتين القاريتين.

وتحظى القرعة باهتمام جماهيري واسع في مصر، في ظل مشاركة ثلاثة أندية مصرية في البطولات الأفريقية؛ إذ ينافس الزمالك وبيراميدز في دوري أبطال أفريقيا، بينما يشارك الأهلي في كأس الكونفدرالية ممثلًا وحيدًا للكرة المصرية في البطولة، عقب خروج فريق زد من دور الـ32 أمام عزام يونايتد التنزاني.

ومن المقرر أن تُنقل مراسم القرعة عبر المنصات الرقمية الرسمية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، بالإضافة إلى قناته على موقع «يوتيوب»، لإتاحة الفرصة أمام الجماهير لمتابعة مراسم السحب والتعرف على نتائج المجموعات فور إعلانها.

وتضم مرحلة المجموعات في كل بطولة 16 فريقًا، يتم توزيعها على أربعة مستويات، تمهيدًا لوقوع الأندية في أربع مجموعات، بواقع أربعة فرق في كل مجموعة.

وتُمثل القرعة محطة مهمة في مشوار الفرق المشاركة، إذ تحدد طبيعة المنافسة خلال دور المجموعات، وتكشف عن المواجهات المرتقبة بين الأندية الساعية إلى حجز مقاعدها في الأدوار الإقصائية ومواصلة المنافسة على اللقب.



نظام التأهل إلى الدور ربع النهائي



وفقًا لنظام البطولة، يتأهل الفريقان صاحبا المركزين الأول والثاني في كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، الذي يُقام بنظام خروج المغلوب عبر مباراتي الذهاب والإياب، لتبدأ بعدها مرحلة المواجهات الحاسمة نحو المنافسة على التتويج باللقب القاري.