أخبار اليمن : احذروا.. طقس بارد وأمطار متفرقة

احذروا.. طقس بارد وأمطار متفرقةتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، طقساً صحواً بارداً نسبياً في المرتفعات الجبلية، وهطول أمطار متفرقة على أجزاء منها ومن المناطق الساحلية خلال الـ24 ساعة المقبلة.

ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع أن يكون الطقس صحواً بارداً نسبياً في محافظات صعدة، وعمران، وصنعاء، وذمار والبيضاء مع احتمال تكوّن الشابورة المائية أو الضباب أثناء الليل والصباح الباكر على أجزاء من محافظات ريمة، وإب، وتعز، والضالع، ولحج وأبين.

وقد يتحول الطقس نهاراً إلى الغائم جزئيا مع هطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحيانا على أجزاء من محافظات صعدة، وحجة، والمحويت، وريمة، وإب، وتعز، والضالع ومرتفعات لحج وأبين في فترتي الظهيرة والمساء.

ومن المحتمل أن يكون الطقس غائماً جزئياً مع هطول أمطار متفرقة على أجزاء من سهل تهامة وأرخبيل سقطرى، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة على خليج عدن وجنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب.

وفي المناطق الصحراوية قد يكون الطقس صحواً بشكل عام، والرياح معتدلة تنشط أحيانا مثيرة للأتربة والرمال.

ونبه المركز المواطنين من تدفق السيول في الشعاب والوديان أو التواجد في ممراتها أثناء وبعد هطول الأمطار، ومن العواصف الرعدية وتدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والسحب المنخفضة على الطرق الجبلية.