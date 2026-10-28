أخبار اليمن : طيران العدوان يشن 11 غارة على عمران والمخا

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طيران العدوان يشن 11 غارة على عمران والمخا

شن طيران العدو السعودي، سلسلة غارات على مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران. طيران العدوان يشن 11 غارة على عمران والمخاشن طيران العدو السعودي، سلسلة غارات على مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران. وأوضح مصدر محلي أن طيران العدو السعودي استهدف بسبع غارات مديرية حرف سفيان. وفي محافظة تعز أوضح مصدر محلي أن طيران العدو السعودي استهدف بأربع غارات مبنى إدارة أمن المنطقة الأمنية في مدينة المخا. واستنكر استمرار العدو السعودي في استهداف المدنيين والأعيان المدنية والمنشآت الخدمية في ظل صمت دولي معيب، داعيًا المنظمات الدولية والإنسانية إلى إدانة جرائم العدو السعودي، وحماية المدنيين والأعيان المدنية.

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