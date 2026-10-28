انطلاق قرعة مجموعات دوري أبطال أفريقيا بمشاركة الزمالك وبيراميدز

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 28 أكتوبر 2026 04:29 مساءً - انطلقت مراسم سحب قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بمشاركة الزمالك وبيراميدز، وذلك بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم بمدينة السادس من أكتوبر، وسط ترقب للتعرف على منافسي الأندية المتأهلة في المرحلة المقبلة من البطولة القارية.



الزمالك وبيراميدز يحجزان مقعديهما في دور المجموعات



ونجح الزمالك في بلوغ دور المجموعات، بعدما تجاوز عقبة الجيش الرواندي بنتيجة إجمالية بلغت هدفين دون مقابل في مواجهتي الذهاب والإياب بالدور التمهيدي الثاني.

كما حسم بيراميدز تأهله إلى المرحلة ذاتها، عقب تفوقه على المريخ بانتيو، بطل جنوب السودان، بخمسة أهداف دون رد في مجموع المباراتين، ليواصل الفريقان المصريان مشوارهما في المنافسة على اللقب الأفريقي.

وشهد الدور التمهيدي الثاني مفاجأة بارزة، بعدما ودّع ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي البطولة على يد ويليت الأنجولي، الذي نجح في انتزاع بطاقة التأهل إلى دور المجموعات.



نظام قرعة دوري أبطال أفريقيا



وتضم مرحلة المجموعات 16 فريقًا، يتم توزيعها على أربع مجموعات، بواقع أربعة أندية في كل مجموعة، على أن تنطلق المنافسات خلال شهر نوفمبر.

ووفقًا لنظام البطولة، يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، لتبدأ بعدها مواجهات خروج المغلوب في الطريق نحو التتويج باللقب القاري.



6 ملايين دولار جائزة بطل دوري أبطال أفريقيا



وتزداد أهمية المنافسة على البطولة في ظل القيمة المالية الكبيرة للجائزة، إذ تبلغ مكافأة الفريق المتوج بلقب دوري أبطال أفريقيا لموسم 2026-2027 نحو 6 ملايين دولار أمريكي، وفقًا للمعلومات الواردة عن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف».



قائمة الأندية المتأهلة إلى دور المجموعات



وضمت قائمة الفرق المتأهلة 16 ناديًا، هي: الهلال السوداني، والنادي الأفريقي التونسي، وكولومب سبورتيف الكاميروني، والترجي الرياضي التونسي، ونواذيبو الموريتاني، وحوريا الغيني، والمغرب الفاسي، ومولودية الجزائر، وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، وبترو أتلتيكو الأنجولي، وبيراميدز المصري، ونهضة بركان المغربي، وسيمبا التنزاني، وويليت الأنجولي، ويانج أفريكانز التنزاني، والزمالك المصري.

وتترقب الجماهير نتائج القرعة لمعرفة خريطة المواجهات المرتقبة، في ظل طموحات الأندية المشاركة في المنافسة بقوة على اللقب القاري والوصول إلى الأدوار النهائية.