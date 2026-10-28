في انتخابات الكنيست .. اتهامات للحكومة الإسرائيلية بقطع الكهرباء لعرقلة التصويت المهدد بتغيير نتنياهو

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 28 أكتوبر 2026 12:29 صباحاً - اتهمت "القائمة العربية الموحدة"، التي يرأسها منصور عباس، الحكومة الإسرائيلية بقطع الكهرباء عن بلدات عربية داخل إسرائيل، لعرقلة التصويت للأحزاب العربية في انتخابات الكنيست السادسة والعشرين.

وقالت القائمة في بيان لها: "تم قطع الكهرباء عن بلدة عرعرة النقب وكسيفة في النقب، وإن اليمين مستمر في حملته الممنهجة لضرب التصويت للموحدة"، مرجحة قطع الكهرباء في بلدات أخرى تعد معاقل للقائمة.

وأضافت: "اليمين يخشى من اقتراب القائمة العربية الموحدة من الوصول للمقعد الثامن، وهو ما يمكّنها من تشكيل ائتلاف 61 يطيح به من الحكم"، داعية لتكثيف التوافد إلى مراكز الاقتراع للتصويت.

وقالت إن "الشرطة الإسرائيلية تسيطر على الصناديق في عرعرة النقب بعد قطع الكهرباء عنها، وترفض إدخال المصوتين لها".

وحذرت من حملة واسعة وممنهجة يشنّها اليمين منذ ساعات الصباح تستهدف التصويت للقائمة العربية الموحدة.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن "انقطاع التيار الكهربائي لفترة طويلة في مدينة رهط يمنع التصويت في 5 مراكز اقتراع".