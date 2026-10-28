اتصال حول المستجدات الإقليمية بين وزير الخارجية ونظيره التركي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 28 أكتوبر 2026 05:21 مساءً -

جرى اتصال هاتفي اليوم الأربعاء ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ بين الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج ونظيره التركي هاكان فيدان.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزيرين ناقشا خلال الاتصال آخر المستجدات الإقليمية، في متابعة للتشاور المستمر بين البلدين، سواء في إطارها الثنائي أو من خلال الآلية الوزارية الرباعية R4 والتي تضم أيضاً السعودية وباكستان.

تحدث الوزير عبّد العاطي عن ضرورة تكاتف الجهود للدفع في اتجاه التهدئة وترجيح كفة خفض التصعيد، في ظل حالة المراوحة التي تشهدها المنطقة ما بين بوادر التصعيد العسكري والتراجع عنه، خلال الأيام القليلة الماضية.

اتفق الوزيران على استمرار التشاور والتنسيق عن قرب ومواصلة الجهود الرامية لتجنيب المنطقة المزيد من الأزمات